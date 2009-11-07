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Spor

Kobe rekor'a doymuyor!

Los Angeles Lakers'ın süper yıldızı Kobe Bryant lig tarihinde 24 bin sayıya ulaşan en genç oyuncu oldu.

07 Kasım 2009 02:00

Los Angeles Lakers'ın süper yıldızı Kobe Bryant lig tarihinde 24 bin sayıya ulaşan en genç oyuncu oldu.

Los Angeles Lakers’ın süper yıldızı Kobe Bryant lig tarihinde 24,000 sayıya ulaşan en genç oyuncu oldu. Takımının Memphis Grizzlies’i 114-98 mağlup ettiği karşılaşmada rakip potalara 41 sayı bırakan Kobe Bryant bir kez daha NBA tarihindeki yerini almış oldu.

Süper yıldız, böylece bu rekorun daha önceki sahibi Wilt Chamberlain’den 41 gün önce bu başarıya imza atmış oldu. Kobe Bryant, aynı zamanda, aynı karşılaşmada NBA tarihinin en skorer oyuncu sıralamasında rakip takımın yıldızı Allen İverson’ı geride bırakarak 16. sıraya da yerleşti.

Los Angeles Lakers da, bu sonuçla 6. maçında 5. galibiyetini almış oldu.

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