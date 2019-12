Kobe muradına erdi

Tempo24-



Los Angeles Times Gazetesi'nin geçtiğimiz hafta NBA Başkanı David Stern'e dayanarak verdiği haberin ardından resmi açıklama da yapıldı ve MVP ödülünün Los Angeles Lakers'ın süper yıldızı Kobe Bryant'a verildiği duyuruldu.



NBA'de 11. sezonunu geçiren tecrübeli oyuncu, 126 birinci sıra oyundan 82'sini alarak toplam 1,105 puan topladı. Bryant ile birlikte bu ödülün en güçlü adaylarından biri olarak gösterilen New Orleans Hornets'in genç yıldızı Chris Paul ise, 28 birinci sıra oyu alarak toplam 894 puan topladı ve ikinci sırada kaldı.



Yapılan oylamada oyunculara her birinci sıra oyu için 10 puan, ikinci sıra oyu için 7 puan, üçüncü sıra oyu için 5 puan, dördüncü sıra için 3 puan ve beşinci sıra oyu için 1 puan verildi.



Bir çok otoriteye göre aylar öncesinden favori olarak gösterilen tecrübeli isim, play-off'larda şu ana kadar 5 maçını kazanan Lakers'ın 82 maçında da forma giyip , 28.3 sayı – 6.3 ribaunt – 5.4 asist ve 1.8 top çalma ortalamaları yakaladı.



LeBron James'in ardından ligin en skorer oyuncusu olan Bryant, 2000 yılından bu yana en değerli oyuncu ödülünü kazanan ilk Los Angeles Lakerslı oldu. Lakers tarihinde ise bu ödülü daha önce Shaquille O'Neal, Kareem Abdul-Jabbar ve Magic Johnson kazanmışlardı. NBA tarihinde 20 bin sayı barajına ulaşan en genç oyuncu olan Bryant, 21 bin sayı – 4 bin asist barajına ulaşmış 16 oyuncundan biri.



En değerli oyuncu ödülü için oylamada New Orleans Hornets'in genç yıldızı Chris Paul'ü geride bırakan Bryant, daha önce kariyerinde iki kez ligin sayı kralı olmuş, fakat bu ödülü kazanmayı başaramamıştı.



Bryant düzenlenen ödül töreninde yaptığı açıklamada, ''Benim için güzel ve özel bir gün. Burada bulunmaktan ötürü son derece onur duyuyorum. Bu sadece bana değil, aynı zamanda takımıma verilmiş bir ödül. Bunu ekip olarak hak ettik. Takım arkadaşlarıma ne kadar teşekkür etsem azdır'' diye konuştu.



29 yaşındaki Kobe Bryant'ın, ödülü perşembe günü Utah Jazz ile oynanacak yarı final serisi ikinci maçı öncesi başkan David Stern'ün elinden alması bekleniyor.



SON 10 SEZONUN EN DEĞERLİ OYUNCULARI

2007-08: Kobe Bryant (Los Angeles Lakers)



2006-07: Dirk Nowitzki (Dallas Mavericks)



2005-06: Steve Nash (Phoenix Suns)



2004-05: Steve Nash (Phoenix Suns)



2003-04: Kevin Garnett (Minnesota Timberwolves)



2002-03: Tim Duncan (San Antonio Spurs)



2001-02: Tim Duncan (San Antonio Spurs)



2000-01: Allen Iverson (Philadelphia 76ers)



1999-00: Shaquille O'Neal (Los Angeles Lakers)

1998-99: Karl Malone (Utah Jazz)