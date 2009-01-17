Kobe Lakers'a yetmedi



NBA'de Orlando Magic, Batı Konferansı lideri Los Angeles Lakers'ı deplasmanda 109-103 mağlup ederek üst üste 6. galibiyetini aldı.



Milli basketbolcu Hidayet Türkoğlu'nun formasını giydiği Orlando Magic, son finalist Los Angeles Lakers'a konuk oldu.



Kobe Bryant'ın triple-double'ına rağmen Dwight Howard-Jameer Nelson ikilisinin skorer oyunu ile Lakers'ı deplasmanda 109-103'lük skorla geçen Magic, kulüp tarihinde ilk kez Lakers'a karşı normal sezonda oynadığı 2 maçı da kazanmış oldu.



Andrew Bynum'ın pota altından ürettiği basketlerle karşılaşmaya iyi başlayan Lakers, ilk 4 dakikayı 9-2 önde geçti. Hidayet Türkoğlu ve Dwight Howard'ın basketleriyle Magic skora 16-16 eşitlik getirirken, ev sahibi ekip Lamar Odom'un son saniyede kaydettiği 3 sayılık basketle ilk çeyreği 23-20 üstün bitirdi.



İkinci çeyrek karşılıklı basketlerle başlarken, Lakers pota altından bulduğu sayılarla farkı 7 sayıya kadar çıkarttı. Son bölümde Courtney Lee ve Jameer Nelson'ın basketleriyle farkı kapatmaya çalışan konuk takım, savunmada etkili olamadı ve soyunma odasına da 52-44 geride gitti.



İkinci yarıya hızlı giren Magic, 8-0'lık seriyle farkı 1 sayıya indirdi. Hidayet Türkoğlu'nun basketiyle 60-58 öne geçmeyi başaran konuk takım, 9-0'lık bir seri daha yakalayarak farkı 9 sayıya çıkarttı. Vladimir Radmanovic ve Kobe Bryant'ın üst üste kaydettiği 3 sayılık basketlerle skor üstünlüğünü yeniden ele geçirmeyi başaran Lakers, son çeyreğe de 75-74 önde başladı.



Son çeyrek büyük bir çekişmeye sahne olurken, Hidayet Türkoğlu'nun kritik 3 sayılık basketiyle Magic son 3.5 dakikaya 95-92 üstün girdi. Pau Gasol'ün basketiyle bitime 52 saniye kala 103-101 öne geçmeyi başaran Lakers, Jameer Nelson'ın 3 sayılık basketine engel olamadı ve konuk takım 104-103'lük skorla üstünlüğü ele geçirdi. Kalan sürede serbest atışları sayıya çeviren Magic, maçı da 109-103'lük skorla kazandı.



Milli basketbolcu Hidayet Türkoğlu, 40 dakika süre aldığı karşılaşmayı 13 sayı – 5 ribaunt – 3 asist – 2 blokla noktaladı. Kullandığı 14 şutun 4'ünde isabet kaydeden yıldız oyuncu, 3 sayı çizgisinin gerisinden de 2/6 ile oynadı.



All-Star pivot Dwight Howard 25 sayı – 20 ribaunt – 3 blokla double-double yaparken, Jameer Nelson 28 sayı – 8 asist – 6 ribauntla galibiyette kilit rol oynadı. Rashard Lewis ise, 16 sayı – 4 ribaunt – 4 top çalma ve 3 asistle katkı yaptı.



Lakers'ın süper yıldızı Kobe Bryant'ın 28 sayı – 13 ribaunt – 11 asistle yaptığı triple-double galibiyet için yeterli olmazken, kenardan gelen Lamar Odom 17 sayı – 9 ribaunt – 3 asistle, Vladimir Radmanovic 15 sayı, İspanyol yıldız Pau Gasol de 13 sayı – 9 ribauntla salondan ayrıldı.