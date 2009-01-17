T24 LogoT24 Logo
Spor

Kobe Lakers'a yetmedi

Magic, Batı Konferansı lideri Los Angeles Lakers'ı deplasmanda 109-103 mağlup ederek üst üste 6. galibiyetini aldı.

17 Ocak 2009 02:00


NBA'de Orlando Magic, Batı Konferansı lideri Los Angeles Lakers'ı deplasmanda 109-103 mağlup ederek üst üste 6. galibiyetini aldı.

Milli basketbolcu Hidayet Türkoğlu'nun formasını giydiği Orlando Magic, son finalist Los Angeles Lakers'a konuk oldu.

Kobe Bryant'ın triple-double'ına rağmen Dwight Howard-Jameer Nelson ikilisinin skorer oyunu ile Lakers'ı deplasmanda 109-103'lük skorla geçen Magic, kulüp tarihinde ilk kez Lakers'a karşı normal sezonda oynadığı 2 maçı da kazanmış oldu.

Andrew Bynum'ın pota altından ürettiği basketlerle karşılaşmaya iyi başlayan Lakers, ilk 4 dakikayı 9-2 önde geçti. Hidayet Türkoğlu ve Dwight Howard'ın basketleriyle Magic skora 16-16 eşitlik getirirken, ev sahibi ekip Lamar Odom'un son saniyede kaydettiği 3 sayılık basketle ilk çeyreği 23-20 üstün bitirdi.

İkinci çeyrek karşılıklı basketlerle başlarken, Lakers pota altından bulduğu sayılarla farkı 7 sayıya kadar çıkarttı. Son bölümde Courtney Lee ve Jameer Nelson'ın basketleriyle farkı kapatmaya çalışan konuk takım, savunmada etkili olamadı ve soyunma odasına da 52-44 geride gitti.

İkinci yarıya hızlı giren Magic, 8-0'lık seriyle farkı 1 sayıya indirdi. Hidayet Türkoğlu'nun basketiyle 60-58 öne geçmeyi başaran konuk takım, 9-0'lık bir seri daha yakalayarak farkı 9 sayıya çıkarttı. Vladimir Radmanovic ve Kobe Bryant'ın üst üste kaydettiği 3 sayılık basketlerle skor üstünlüğünü yeniden ele geçirmeyi başaran Lakers, son çeyreğe de 75-74 önde başladı.

Son çeyrek büyük bir çekişmeye sahne olurken, Hidayet Türkoğlu'nun kritik 3 sayılık basketiyle Magic son 3.5 dakikaya 95-92 üstün girdi. Pau Gasol'ün basketiyle bitime 52 saniye kala 103-101 öne geçmeyi başaran Lakers, Jameer Nelson'ın 3 sayılık basketine engel olamadı ve konuk takım 104-103'lük skorla üstünlüğü ele geçirdi. Kalan sürede serbest atışları sayıya çeviren Magic, maçı da 109-103'lük skorla kazandı.

Milli basketbolcu Hidayet Türkoğlu, 40 dakika süre aldığı karşılaşmayı 13 sayı – 5 ribaunt – 3 asist – 2 blokla noktaladı. Kullandığı 14 şutun 4'ünde isabet kaydeden yıldız oyuncu, 3 sayı çizgisinin gerisinden de 2/6 ile oynadı.

All-Star pivot Dwight Howard 25 sayı – 20 ribaunt – 3 blokla double-double yaparken, Jameer Nelson 28 sayı – 8 asist – 6 ribauntla galibiyette kilit rol oynadı. Rashard Lewis ise, 16 sayı – 4 ribaunt – 4 top çalma ve 3 asistle katkı yaptı.

Lakers'ın süper yıldızı Kobe Bryant'ın 28 sayı – 13 ribaunt – 11 asistle yaptığı triple-double galibiyet için yeterli olmazken, kenardan gelen Lamar Odom 17 sayı – 9 ribaunt – 3 asistle, Vladimir Radmanovic 15 sayı, İspanyol yıldız Pau Gasol de 13 sayı – 9 ribauntla salondan ayrıldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

AKP'li vekilin, "Makam sahibi olmak için ya imam hatipli ya...

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24