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Spor

Kobe, İstiklal'de hayranlarıyla buluştu İSTANBUL (A.A)

25 Eylül 2011 22:04

-Kobe, İstiklal'de hayranlarıyla buluştu İSTANBUL (A.A) - 25.09.2011 - Spor giyim markası Nike'ın davetlisi olarak İstanbul'a gelen dünyaca ünlü  NBA yıldızlarından Kobe Bryant, İstiklal Caddesi'nde hayranlarıyla bir araya geldi. ABD'li basketbolcuyu Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde heyecanlı bir kalabalık karşıladı. Kobe Bryant, Nike Beyoğlu mağazasının önünde kurulan platformda sevenlerine seslendi. İstanbul'a geldiği için çok mutlu olduğunu dile getiren Kobe Bryant, ''Bu ilk gelişim ama size söz veriyorum, son olmayacak'' dedi. NBA'de oynayan Türk basketbolcuların olağanüstü yeteneğe sahip olduğunu söyleyen Bryant, NBA'de onlarla birlikte oynamaktan mutlu olduğunu ifade etti. Kobe Bryant, mağazada, minik hayranlarının da sorularını yanıtladı. Basketbola 3 yaşında başladığını kaydeden Bryant, büyük başarılar elde ettiğini ancak hedeflerinin bitmediğini söyledi. Kobe Bryant, basketbolcu olmak isteyenlerin çok çalışmaları gerektiğini de ifade etti. Sempatik ve mütevazı tavırlarıyla dikkati çeken Kobe Bryant'a İstanbullu hayranları tezahüratlarla karşılık verdi. Mağazanın önünde oluşan kalabalık nedeniyle yoldan geçmek zorunda olan belediye ve polis araçları büyük zorluk yaşadı. Kobe Bryant, sevenlerini selamladıktan sonra buradan ayrıldı.

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