Kobe güneş gibi doğdu



NBA'de perşembe gecesinin önemli maçında Phoenix Suns ile Los Angeles Lakers, Airways Center'da karşı karşıya geldi. Sezona hızlı bir başlangıç yapan Kobe Bryant'lı Lakers, Shaq'lı Phoenix'i deplasmanda 105 - 92 mağlup etmeyi başardı.



Los Angeles Lakers'ta süperstar Kobe Bryant 24 sayı 5 ribaunt 3 asist ile sahanın en skorer ismi olmayı başardı. Pau Gasol, 4 sayı 9 asist ve 9 ribaunt, Radmanovic ise 5'te 5 üçlük isabet oranıyla maçı 15 sayıyla tamamladı.



Ev sahibi ekipte ise Amare Stoudemire 21 sayı 8 ribaunt ile takımının skor yükünü çekerken, Shaquille O'Neal maçı 15 sayıyla tamamladı. Steve Nash ise sahada kaldığı 35 dakika içerisinde 8 sayı 10 asist 1 ribauntluk performansıyla hayal kırıklığı yarattı.



