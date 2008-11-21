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Spor

Kobe güneş gibi doğdu

NBA'de perşembe gecesinin önemli maçında Phoenix Suns ile Los Angeles Lakers, Airways Center'da karşı karşıya geldi.

21 Kasım 2008 02:00


NBA'de perşembe gecesinin önemli maçında Phoenix Suns ile Los Angeles Lakers, Airways Center'da karşı karşıya geldi. Sezona hızlı bir başlangıç yapan Kobe Bryant'lı Lakers, Shaq'lı Phoenix'i deplasmanda 105 - 92 mağlup etmeyi başardı.

Los Angeles Lakers'ta süperstar Kobe Bryant 24 sayı 5 ribaunt 3 asist ile sahanın en skorer ismi olmayı başardı. Pau Gasol, 4 sayı 9 asist ve 9 ribaunt, Radmanovic ise 5'te 5 üçlük isabet oranıyla maçı 15 sayıyla tamamladı.

Ev sahibi ekipte ise Amare Stoudemire 21 sayı 8 ribaunt ile takımının skor yükünü çekerken, Shaquille O'Neal maçı 15 sayıyla tamamladı. Steve Nash ise sahada kaldığı 35 dakika içerisinde 8 sayı 10 asist 1 ribauntluk performansıyla hayal kırıklığı yarattı.

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