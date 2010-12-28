Kobe Ermeni lobisini ciddiye almadı

T24 - THY ile yaptığı anlaşma sonrası Ermeni lobisinin baskısına maruz kalan Kobe Bryant'ın, ilk tanıtım filmi Facebook'ta yayınlandı.



Türk Hava Yollarının 'Yeni Küresel Marka Tanıtım Elçisi' olan Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi'nin efsanevi oyuncularından Kobe Bryant'ın THY ile ilgili ilk tanıtım çekimi yayınlandı.



THY'nin uluslararası marka bilinirliği çalışmaları çerçevesinde anlaşmaya vardığı ünlü basketbolcu Kobe Bryant'ın THY ile ilgili tanıtım çekimi, Facebook'ta yayınlandı.



Bryant, mesajında, Türk Hava Yollarının tanıtım elçisi seçildiği için çok gururlu olduğunu belirterek, ''Türk Hava Yolları, 77 yıldır olağanüstü bir hizmet ve mükemmel yemekler sunuyor.



Los Angeleslılar, bu Martta Türkiye'ye direkt uçuşların başlamasıyla bir yandan Türkiye'nin doğal güzellikleriyle tanışacak, bir yandan da tarihi zenginliğini keşfetme fırsatı bulacak'' dedi.



THY, uluslararası marka bilinirliği çalışmaları çerçevesinde basketbol dünyasının en değerli oyuncularından Kobe Bryant ile anlaşmış, ABD'nin Los Angeles şehrinde atılan imzaların ardından Kobe Bryant, iki yıl boyunca THY'nin başta ABD olmak üzere dünyadaki marka tanıtım elçisi olmuştu.



Kobe Bryant, THY'nin düzenleyeceği birçok organizasyonda ve halkla ilişkiler etkinliklerinde sevenleriyle sık sık bir araya gelerek, THY markasını tanıtacak.



Kobe Bryant'ın rol alacağı THY reklam filmi, 2011 yılının ilk çeyreğinde ağırlıklı olarak Amerika ve Uzak Doğu ülkeleri olmak üzere global yayınlar ile 80'den fazla ülkede uluslararası televizyon kanallarında ve sinemalarda izleyiciyle buluşacak. Ayrıca, billboard, dergi, dijital ortam gibi birçok farklı mecrada da Türk Hava Yollarının reklamları yayınlanacak.





