Kobe durdu, Lakers yenildi

T24 -

Doğu Konferansı'ndaki mücadelede, Milwaukee Bucks evinde Atlanta Hawks'ı 107-89 yenerek seride ilk maçını kazandı. Atlanta'da oynanan ilk 2 maçı kazanan Hawks seride 2-1 önde bulunuyor.Bucks'da ilk 5'te başlamayan, ancak 21 dakika sahada kalan milli basketbolcu Ersan İlyasova, 11 sayı 5 ribauntla oynadı.Bucks'ın en skorer oyuncusu 22 sayı, 7 asistle oynayan John Salmons oldu. Milwaukee'de Jerry Stackhouse 16, Luc Mbah a Moute 12 sayı attı.Atlanta'da sahanın en skorer ismi olan Joe Johnson'ın 25 sayısı galibiyete yetmedi. Hawks'da Zaza Pachulia 16, Jamal Crawford da 11 sayı kaydetti.Oynanan diğer maçların sonuçları şöyle:Charlotte Bobcats: 86 Orlando Magic :90Portland Trail Blazers: 96 Phoenix Suns: 87

Oklahoma City Thunder: 110 Los Angeles Lakers: 89