Kobe durdu, Lakers yenildi

T24 - Amerikan basketbol ligi NBA'de play-off'lara bugün (25 Nisan 2010) sabah karşı oynan 4 maçla devam edildi. Milwakuee Bucks, evinde Atlanta Hawks'ı 107-89 mağlup ederken 11 dakika görev alan Ersan İlyasova 11 sayı ve 5 ribauntla oynadı. Los Angeles Lakers Oklahoma'ya karşı deplasmandaki 2'inci maçını ve saha avantajını kaybederken süper yıldız Kobe Bryant maçı 12 sayı ile tamamladı. Lakers'ın 110-89 yenildiği maçta Oklahoma'nın yıldız oyuncusu Kevin Durant 22 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.
Doğu Konferansı'ndaki mücadelede, Milwaukee Bucks evinde Atlanta Hawks'ı 107-89 yenerek seride ilk maçını kazandı. Atlanta'da oynanan ilk 2 maçı kazanan Hawks seride 2-1 önde bulunuyor.
Bucks'da ilk 5'te başlamayan, ancak 21 dakika sahada kalan milli basketbolcu Ersan İlyasova, 11 sayı 5 ribauntla oynadı.
Bucks'ın en skorer oyuncusu 22 sayı, 7 asistle oynayan John Salmons oldu. Milwaukee'de Jerry Stackhouse 16, Luc Mbah a Moute 12 sayı attı.
Atlanta'da sahanın en skorer ismi olan Joe Johnson'ın 25 sayısı galibiyete yetmedi. Hawks'da Zaza Pachulia 16, Jamal Crawford da 11 sayı kaydetti.
Oynanan diğer maçların sonuçları şöyle: Charlotte Bobcats: 86 Orlando Magic :90
Portland Trail Blazers: 96 Phoenix Suns: 87
Oklahoma City Thunder: 110 Los Angeles Lakers: 89