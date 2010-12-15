-KOBE BRYANT'TAN 24 DAKİKADA 24 SAYI ANKARA (A.A) - 15.12.2010 - Amerikan Ulusal Basketbol Ligi'ne (NBA) 7 maçla devam edildi. Los Angeles Lakers'ın sahasında Washington Wizards'ı 103-89 yendiği maçta 24 dakika sahada kalan yıldız basketbolcu Kobe Bryant, 24 sayı, 5 ribaunt ve 4 asistle maçın en skorer ismi oldu. Bryant, 24 basketin 16'sını üçünçü çeyrekte kaydetti. Verizon Center'da yapılan karşılaşmada öne çıkan diğer isimler, 18 sayı, 10 ribaunt ve 2 asistle ''double-double'' yapan Lamar Odom ile 16'şar sayı üreten Pau Gasol ve Shannon Brown oldu. Washington temsilcisinde ise Nick Young'ın 21, Javale McGee'nin 12, Al Thornton'un da 11 sayılık performansı, yenilginin önüne geçemedi. Los Angeles Lakers'ın ligde 18 galibiyeti, 7 yenilgisi, Washington Wizards'ın ise 6 galibiyeti, 17 mağlubiyeti bulunuyor. Ligde alınan diğer sonuçlar şöyle: Charlotte Bobcats - Toronto Raptors: 97-91 Philadelphia 76ers - New Jersey Nets: 82-77 Detroit Pistons - Atlanta Hawks: 103-80 Houston Rockets - Sacramento Kings: 118-105 Denver Nuggets - Orlando Magic: 111-94 Golden State Warriors - Minnesota Timberwolves: 108-99 Lige, TSİ sabaha karşı yapılacak 11 maçla devam edilecek.