-KOBE BRYANT'IN TÜRKİYE'DE OYNAMA OLASILIĞI YOK ANKARA (A.A) - 01.08.2011 - Amerikan Ulusal Basketbol Ligi'ndeki (NBA) oyuncuların lokavt süresince yurtdışında oynama ihtimalini haberlerine taşıyan Amerikalı yorumcular, yıldız basketbolcu Kobe Bryant'ın Türkiye'de forma giyme olasılığının bulunmadığı fikrinde birleşti. TNT'nin ünlü basketbol yorumcusu David Aldrigde, NBA'in internet sayfasındaki yazısında, Beşiktaş ile Bryant arasındaki görüşmelere dahil olan bir kişinin transfer olasılığına yaklaşımını haber yaptı ve kendi fikrini de ekleyerek, yıldız oyuncunun Türkiye'de forma giyme olasılığının yüzde sıfır olduğunu yazdı. Aldridge, kimliğini gizli tuttuğu kaynağa dayandırarak, Bryant'ın, lokavtın devam etme halini gözönüne aldığını ve ABD dışından gelen teklifleri gözden geçirdiğini kaydetti. Yahoo'nun spor sayfasında yayımlanan, Marc Spears ve Adrian Wojnarowski imzalı yazıda da Kobe Bryant'ın, Beşiktaş'tan ziyade Çin'den gelecek tekliflerle ilgilendiği ileri sürüldü. Basketbolcunun Beşiktaş'a transferi konusunda iki haftadır bir görüşme yapılmadığının anımsatıldığı yazıda, yine kimliği açıklanmayan kaynağın açıklamasına yorum katılarak, basketbolcunun Türkiye'de oynama ihtimali bulunmadığı fikri savunuldu. Yazıda, Kobe Bryant'ın gelen teklifleri değerlendirdiği, Çin'den gelen önerileri daha fazla dikkate aldığı belirtildi. Bryant ile Çin'deki bazı takımların olası transfer konusunda karşılıklı tekliflerini sundukları ve basketbolcunun, kendisine ayda 1,5 milyon dolardan daha az kazandıracak bir öneriyi büyük ihtimalle kabul etmeyeceği de kaydedildi.