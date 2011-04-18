-KOBE BRYANT'IN 34 SAYISI YETMEDİ ANKARA (A.A) - 18.04.2011 - Amerikan Ulusal Basketbol Ligi'nde (NBA) play-off mücadelesine 4 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nda New Orleans Hornets, deplasmanda Los Angeles Lakers'ı 109-100 yenerek seride 1-0 öne geçti. Hornets'ta Chris Paul 33 sayı, 14 asist, 7 ribauntla ''double-double'' yaparak takımının galibiyetinde önemli rol oynadı. Paul'un 17 sayısı son çeyrekte geldi. Hornets'da Carl Landry 17, Jarrett Jack 15 sayı kaydetti. Lakers'ta Kobe Bryant 34 sayı, 4 ribaunt, 5 asistle oynadı. Ron Artest'in 16 sayı, 11 ribauntla ''double-double'' yaptığı Lakers'ta, Andrew Bynum 13, Pau Gasol 8 sayı attı. Batı Konferansı'ndaki bir diğer maçta, normal sezonu 8. sırada tamamlayarak son play-off biletini alan Memphis Grizzlies, sezonu konferans liderliğiyle tamamlayan San Antonio Spurs'u deplasmanda 101-98 yenmeyi başardı ve seride 1-0 öne geçti. Grizzlies'te Zach Randolph 25 sayı, 14 ribauntla ''double-double'' yaparken Marc Gasol 24, Mike Conley 14 sayı kaydetti. Spurs'te ise en skorer isim 20 sayı atan Tony Parker oldu. Tim Duncan'ın 16 sayı, 13 ribauntla ''double-double'' yaptığı Spurs'de Grant Hill 15, Richard Jefferson 13 sayı kaydetti. Gecenin diğer maçlarında Batı Konferansında Oklahoma City Thunder sahasında Denver Nuggets'ı 107-103 yenerek seride 1-0 öne geçti. Doğu Konferansındaki tek maçta ise Boston Celtics, sahasında New York Knicks'i 87-85 yenerek seride 1-0 üstünlük elde etti. Play-off'larda 4 galibiyete ulaşan takımlar konferans yarı finaline kalacak.