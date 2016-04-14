Kobe Bryant unutulmaz bir maçla basketbola veda etti

Amerikan Ulusal Basketbol Ligi NBA’in ve Los Angeles Lakers’ın efsane ismi Kobe Bryant, basketbol kariyerini resmen noktaladı. Bryant, kariyerinin son maçında 60 sayı kaydetti ve takımının Utah Jazz’ı 101-96 mağlup ettiği maça damga vurdu.

20 yıllık kariyerinin 1566. ve son maçına Utah Jazz karşısında çıkan 37 yaşındaki Kobe Bryant, tam 60 sayı atarak rekor kırdığı gecede takımına galibiyeti getirdi ve Los Angeles Lakers parkeden 101-96 galip ayrıldı.

Maça 5’te 0 isabetle başlayan efsane oyuncu ilerleyen dakikalarda yakaladığı ritimle unutulmaz bir performans sergiledi. Utah Jazz potasında tam 60 sayı bırakan Kobe Bryant, bu istatistikle iki rekor birden kırdı.

Yıldız oyuncu, Amerikan Ulusal Basketbol Ligi’nde bu sezon bir maçta en fazla sayı atan isim olurken aynı zamanda jübilesinde en çok sayı atan oyuncu olmayı da başardı.

Karşılaşmanın ardından kısa bir açıklama yapan Kobe Bryant, Los Angeles Lakers forması altında geçirdiği yılları hiçbir şeye değişmeyeceğini ve 20 senenin çok hızlı geçip gittiğini söyledi.

Kobe Bryant’ın veda maçındaki son sözleri şu şekilde;

“20 yılın nasıl geçtiğini hiç anlamadım. Tam bir delilik. Burada, Lakers’ta geçirdiğim yılları hiçbir şeye değişmem. Siz taraftarlara desteğiniz ve bana kattıklarınız için teşekkür ederim. 20 yıl önce herkes ‘bana pas ver’ derken, bu gece ‘sakın pas verme’ dediler. Her şeyin sona erdiğine inanamıyorum. Siz taraftarlar her zaman kalbimde olacaksınız. Ne diyebilirim ki, artık Mamba gider…”

Bryant'ın kariyerindeki büyük başarılar

Lakers ile 5 şampiyonluk elde eden, 17 kez all-star seçilen, 2008’de normal sezonun, 2009 ve 2010’da ise final serisinin MVP’si ödülünü alan, ABD Milli Takımı formasıyla 2008 ve 2012 Olimpiyatları’nda altın madalya kazanan Kobe Bryant’ın kariyerinden akılda kalan rekorlar ve kilometre taşları şöyle:

– Kerim Abdülcabbar ve Karl Malone’un ardından NBA tarininin en skorer 3’üncü oyuncusu *

– NBA tarihinde 30 bin sayı ve 6 bin asist barajını geçen tek oyuncu

– Bir NBA takımının formasını en uzun süre giyen basketbolcu: 20 sezon (Los Angeles Lakers)

– Bir maçta 2’nci en fazla sayı atan NBA oyuncusu: 81 sayı

– Kariyeri boyunca 40 sayının üstünde skor ürettiği maç sayısı: 134 (60 sayı ve üstü 5, 50 sayı ve üstü 25 maç)

– NBA sayı kralı: 2006 (35,4) ve 2007 (31,6)

– NBA All-Star maçı MVP’si: 2002, 2007, 2009 ve 2011

– Bir maçta en fazla 3 sayılık basket atan oyuncu: 12

– NBA All-Star maçlarında en fazla skor üreten oyuncu: 280 sayı

– Bir NBA maçına ilk 5’te başlayan en genç oyuncu: 18 yaş, 158 gün

– NBA All-Star maçına ilk 5’te çıkan en genç oyuncu: 19 yaş, 169 gün