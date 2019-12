Kobe Bryant: Türkiye'de oynarım

T24

Türk Hava Yolları'nın Washington'daki etkinliğine katılan NBA'in yıldız oyuncusu Kobe Bryant, koşulların uygun olması durumunda Türkiye'de forma giyebileceğini söyledi.Amerikalı NBA yıldızı Kobe Bryant, koşullar uygun olduğu takdirde Türkiye'de ya da başka bir ülkede oynayabileceğini ve bu aşamada tüm teklifleri dinlediğini belirterek, ''Böyle bir deneyimden gerçekten keyif alacağımı düşünüyorum. Bir süreliğine başka bir takımda oynamanın, o ülkenin kültürünü öğrenmenin heyecan verici olacağına inanıyorum'' dedi.Türk Hava Yolları'nın dünyaca ünlü marka elçisi Bryant, Washington'daki Ritz Carlton Oteli'nde THY'nin ev sahipliğinde düzenlenen bir etkinlik sırasında soruları yanıtladı.NBA'de en iyi tanıdığı iki basketbolcunun Utah Jazz'da oynayan Mehmet Okur ve Orlando Magic forması giyen Hidayet Türkoğlu olduğunu söyleyen Bryant, takımı Los Angeles Lakers'ın Utah Jazz ile aynı konferansta yer alması nedeniyle, Mehmet Okur'a karşı çok maç yaptığını, Hidayet'le de daha önce NBA finallerinde karşı karşıya oynadıklarını hatırlattı.NBA'deki Türk basketbolcuların performansını nasıl bulduğuna dair bir soru üzerine Bryant, Mehmet Okur'un geçen sezon sakatlıkla boğuştuğunu, ancak bu yıl çok daha iyi bir performans sergileyeceğine ve sağlıklı olacağına emin olduğunu belirtti.Hidayet Türkoğlu'nu da sahanın her yerinde görev alabilen olağanüstü bir oyuncu olarak tanımlayan Bryant, ''Hidayet, çok yönlülüğü ve yeteneğiyle, aynı takımda oynamayı çok arzu ettiğim bir oyuncu. Kritik atışlar yapmaktan korkmuyor. Böyle oyuncularla bir arada oynamayı seviyorum'' dedi.Bryant, bir soru üzerine, Türk basketbolunu çok fazla takip edemediğini, NBA'deki yoğun maç trafiğinin, dünyanın diğer basketbol liglerini takip etmelerini hemen hemen imkansız hale getirdiğini söyledi.'Türkiye'de basketbol oynamayı ister miydiniz?'' sorusu üzerine de Bryant, ''Eğer koşullar uygun olursa tabii ki. Bu aşamada herkesi dinliyorum. Aklıma en çok neresi yatarsa, ona göre hareket edeceğim. Türkiye'de, İtalya'da ya da başka bir yerde oynamaya dair bir çekincem yok. Böyle bir deneyimden gerçekten keyif alacağımı düşünüyorum. Bir süreliğine başka bir takımda oynamanın, o ülkenin kültürünü öğrenmenin heyecan verici olacağına inanıyorum'' diye konuştu.THY'nin marka elçisi olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ve THY'nin sponsorluğunda hafta sonu Washington'da düzenlenen organizasyonları çok başarılı bulduğunu ifade eden Bryant, ''Türkiye'de daha önce hiç bulunmadım, ama gitmeyi gerçekten çok istiyorum. THY ile birlikte İstanbul'u ziyaret edip, oranın kültürünü öğrenmeyi, lezzetli yemekler yemeyi ve gezmeyi dört gözle bekliyorum'' dedi.Bryant, Türkiye hakkında çok fazla bilgisinin olmadığını, ancak öğrenmeyi çok arzuladığını belirterek, ''Yeni bir ülkeye gitmenin güzelliği burada. Oranın kültürü, dili, yemekleri, tarihi gibi konularda çok daha fazlasını öğrenme şansına sahip oluyorsunuz'' ifadesini kullandı.Ünlü basketbolcu, futbol devi FC Barcelona'nın da resmi sponsoru olan THY'nin etkinliği çerçevesinde, Barcelonalı futbolculardan Carles Puyol ve Sergio Busquets ile birlikte, üzerinde FC Barcelona formasıyla basın toplantısı da düzenledi.Son günlerde Beşiktaş erkek basketbol takımına olası transferiyle ilgili çıkan haberlere dair sorular üzerine Bryant, bu haberleri kendisinin de internetten okuduğunu belirterek, ''Çok fazla şey yazıldığını görüyorum, ama size dürüst olmam gerekirse, bunların çoğunu ilk kez duyuyorum'' dedi.Bryant, Beşiktaşlı yöneticilerle haftalar önce görüştüğünü ve yakın bir dönemde kendileriyle bir görüşmesinin olmadığını da söyledi.Yurtdışında oynamaya sıcak baktığını belirten Bryant, ''Sadece telefonumunu çalmasını bekliyorum. Her yerde oynayabilirim. Zaten yurtdışında büyüdüm, o yüzden başka ülkelerde oynama konusunda rahatım'' diye konuştu.Basın toplantısı sırasında, Barcelona kulübüne olan hayranlığını gizlemeyen Bryant, Barcelona'nın, yaratıcı, tutkulu ve coşkulu oyun tarzıyla kendisine de ilham verdiğini belirtti. Bryant, basın toplantısının sonunda, Barcelonalı futbolcularla birlikte, arkasında Kobe Bryant yazan Barcelona formasıyla gazetecilere poz verdiÖte yandan Bryant, THY'nin etkinliğinden önce de, Washington'daki Kastles Stadyumu'nda yardım kampanyası amaçlı düzenlenen bir etkinlikte ünlülerle birlikte futbol oynadı.THY'nin sponsorları arasında yer aldığı maçta Bryant, oyuncuları arasında ABD Kongresi üyesi Heath Shuler, FC Barcelona'nın teknik direktörü Josep Guardiola, Amerikalı bazı ünlü erkek ve kadın futbolcular ile medya camiasından isimlerin bulunduğu maçta seyircilerin yoğun sevgi gösterisiyle karşılaştı.Maç sırasında top her ayağına geldiğinde seyircilerin alkışlarını alan Bryant, maç sırasında yaptığı olumlu hareketlerle futbolda da basketboldan geri kalmadığını gösterdi.