Kobe Bryant THY'nin tanıtım elçisi oldu

T24 - Türk Hava Yolları, basketbol dünyasının en değerli oyuncusu Kobe Bryant ile marka tanıtım elçiliği için anlaştı.

Amerika'nın Los Angeles şehrinde atılan imzaların ardından Kobe Bryant iki yıl boyunca Türk Hava Yolları'nın başta ABD olmak üzere dünyadaki marka tanıtım elçisi oldu.

New York ve Chicago'ya gerçekleştirilen uçuşların yanı sıra geçtiğimiz günlerde Washington hattını hayata geçiren ve yakında Los Angeles hattını açmaya hazırlanan Türk Hava Yolları, Kobe Bryant ile markasını tanıtacak.

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Topçu, anlaşma ile ilgili olarak şunları söyledi;

"2011 Yılı sonuna kadar filomuza 23 adet yeni geniş gövdeli uçak girecek. Başta ABD ve Uzakdoğu olmak üzere yeni hatlar açacağız, mevcut hatlarda da frekans artışı yaparak daha çok sefer gerçekleştireceğiz. Böylelikle yolcularımıza çok daha iyi ürünler sunmayı hedefliyoruz. Ortaya çıkan bu büyük kapasite artışı ve yeni ürünleri müşterilerimize en etkili tanıtmak için gerek bu hedef bölgelerde gerekse tüm dünyada, Ortaklığımızın spor üzerinden yürütmüş olduğu iletişim stratejilerine uygun olarak basketbol dünyasının en popüler ve kariyeri başarılarla dolu ismi Kobe Bryant ile anlaştık. Kobe Bryant, 2 yıl boyunca tüm bu bölgelerde markamızın global tanıtım elçisi olarak hem oynayacağı reklam filmlerinde hem de PR çalışmalarında bizimle birlikte markamızın daha geniş kitleler tarafından algılanmasına ve tercih edilmesine katkıda bulunacaktır."

Kobe Braynt da, "Türk Hava Yolları'nın küresel marka tanıtım elçisi olarak seçildiğim için gururluyum. Türk Hava Yolları 77 yıldır yolcularına mükemmel bir hizmet sunuyor ve artık Los Angeles'lıların da bu hizmeti ilk elden deneyimleyeceği için de mutluyum. Türkiye doğal güzellikler ve binlerce yıllık tarihi açısından zengin bir ülke ve ben bu ihtişamın dünyadaki diğer insanlara ulaştırılmasında Türk Hava Yolları ile işbirliği yapacağım için mutluyum. En kısa sürede Türk Hava Yolları ile uçmak ve mükemmel servisi ve üst seviyede övgü alan yemekleri kendim denemek için sabırsızlanıyorum" dedi.

Türk Hava Yolları'nın yeni küresel marka tanıtım elçisi olan Kobe Bryant'ın basketbol geçmişi başarılarla dolu. Son iki yıldır NBA finallerinin en değerli oyuncu seçilen Kobe, aynı zamanda beş kez NBA şampiyonluğu yaşadı. Milyonlarca basketbol severe ilham veren ünlü oyuncu iki kez NBA sayı şampiyonu oldu ve ayrıca olimpiyat altın madalyası sahibi. Sevilen basketbolcu, Forbes dergisinin dünyanın en değerli 100 ünlü ismi endeksinde 14'üncü sırada yer alıyor. Her ne kadar basketboldaki mucizeleri ile tanınsa da tam bir futbol tutkunu olan Kobe Bryant, Barcelona futbol takımının sıkı taraftarlarından. Süper yıldız, basına yaptığı açıklamalarda sık sık Messi'ye olan hayranlığını dile getiriyor.

Kobe Bryant'ın rol alacağı Türk Hava Yolları reklam filmi, 2011 yılının ilk çeyreğinde ilk önce Amerika, Uzakdoğu ve ardından da global yayınlar ile 80'den fazla ülkede uluslararası televizyon kanallarında ve sinemalarda izleyici ile buluşacak, ayrıca billboard, dergi, dijital ortam gibi birçok farklı mecrada da Türk Hava Yolları'nın reklamları yayınlanacak.



Kobe Bryant ile ilgili bazı bilgiler

• 2009/2010 NBA Finalleri En Değerli Oyuncu

• 2008 Olimpiyatları Altın Madalyası

• 2007-08 NBA'in En Değerli Oyuncusu

• 5 NBA Şampiyonluk Yüzüğü sahibi

• ESPN kanalı tarafından verilen ESPY ödüllerinde 2010 yılında NBA'in en değerli oyuncusu seçildi

• Ünlü erkek dergisi GQ tarafından 2009 yılında Yılın Erkeği seçildi

• The Sporting News dergisi tarafından NBA'de 10 yılın sporcusu seçildi

• Sports Illustrated dergisi tarafından gerçekleştirilen 2008 Yılı Spor İnsanı ödülünün finalistlerinden biriydi

• NBA tarihinde 23 bin sayı atan en genç oyuncu

• Arka arkaya 12 defa NBA All Star kadrosunda yer aldı

• 2 kez NBA All Star En Değerli Oyuncu seçildi

• 2 kez arka arkaya NBA'in sayı kralı oldu

• 8 Keaz All-NBA ilk beşinde yer aldı

• 7 Kez All-NBA Defansif Takımı ilk beşinde yer aldı

• ABD Erkek Milli Basketbol Takımında yer aldı

• 22 Ocak 2006'da attığı 81 sayı ile kariyerindeki en fazla sayıya ulaştı. Bu 81 sayının 55'i ikinci yarıda kaydedilmişti.

• Kariyerinde 21 kez 50'nin üzerinde sayı attı ve Chamberlain ve Jordan'dan sonra bu alanda üçüncü sırada yer alıyor

• Kariyerinde 104 defa 40'tan fazla sayı atma, 141 defa double double ve 16 defa triple double yapma başarısına erişti.



