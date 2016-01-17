Kobe Bryant, Olimpiyat Oyunları'nda oynamaktan vazgeçti

NBA’deki 20 yıllık kariyerini sezon sonunda noktalayacak olan Kobe Bryant, daha önce ifade ettiğinin aksine 2016 Rio Olimpiyatları'nda ABD Milli Takımı formasını giymeyeceğini söyledi.

Los Angeles Lakers ile 5 şampiyonluk elde eden, ABD Milli Takımı'yla da 2008 ve 2012'de olimpiyat altın madalyası kazanan yıldız oyuncu, NBA'in internet sitesinde yer alan açıklamasında, "Son maçımı Lakers formasıyla oynamak gerçekten güzel olur" ifadesini kullandı.

Kararını, ABD Milli Basketbol Takımı'nın başantrenörü Mike Krzyzewski'ye ilettiğini bildiren 37 yaşındaki Bryant, "Emeklilik kararımı açıkladığımdan bu yana ligde oynayan genç basketbolcuları farklı bir açıdan izliyorum. Basketbolun geleceği olan bu oyuncular, Rio'da da oynamayı hak ediyorlar" yorumunda bulundu.

17 kez All-Star, 1 kere de normal sezonun en değerli oyuncusu (MVP) seçilen Bryant, 2015'in Aralık ayında "Diğer büyük sporcularla bir kez daha buluşarak uluslararası arenada ülkemi temsil etmekten büyük zevk duyarım" diyerek, ABD'yi olimpiyatlarda temsil etme niyeti olduğunu dile getirmişti.