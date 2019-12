-Kobe Bryant İstanbul'da İSTANBUL (A.A) - 25.09.2011 - Dünyaca ünlü NBA yıldızı Kobe Bryant, İstanbul'da yenilen iki basketbol sahasının açılışını yaptı. Kobe Bryant, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Göksel Gümüşdağ ile birlikte Caddebostan'da Nike ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilenen basketbol sahalarının açılışını gerçekleştirdi. Açılış töreninde Kobe Bryant'a, İngilizce 'Hoşgeldiniz' diyen Gümüşdağ, İstanbul'un 2020 Olimpiyat Oyunları ile Avrupa Futbol Şampiyonası'nı düzenlemek için aday olduğunu belirterek, ''Türkiye'de Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray gibi büyük takımlar var. Seni bu takımlarda görmek isteriz'' ifadelerini kullandı. Yıldız oyuncu, Gümüşdağ'ın sözlerine gülerek, ''Kim bilir, umuyorum'' dedi. Açılış töreninden sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kobe Bryant, İstanbul'u çok beğendiğini belirterek, ''Bana tarif edildiğinden daha güzel bir şehir buldum. Çocuklar için, geleceğin yıldızları için basketbol sahaları çok önemli. Burada önemli yıldızlar yetişmesini ve onların basketbola kazandırılmasını umuyorum. Ben basketbolu çok seviyorum, buradaki tutkuyu gördükçe çok mutlu oldum. Basketbolu benim kadar seven insanları görünce çok mutlu oldum'' diye konuştu. Bir basın mensubunun kendisini transfer etmek isteyen Beşiktaş'ın teklifini düşünüp, düşünmediğine ilişkin sorusunu, Bryant, ''Hala düşünmeye devam ediyorum. Buradaki atmosfer o kadar tatlı ki hala düşünmeye devam ediyorum'' şeklinde cevaplandırdı. NBA'de forma giyen Türk oyuncular Hidayet Türkoğlu ve Mehmet Okur'u beğendiğini anlatan Kobe Bryant, ''İkisi de çok klas oyuncular'' ifadesini kullandı. Futbolda İspanya'nın Barcelona takımını takip ettiğini anlatan ABD'li oyuncu, Barcelona'nın yıldız futbolcusu Messi için ''Dünyanın en iyi futbolcusu'' dedi. Kobe Bryant, bir süre sohbet ettiği genç basketbol oyuncuları ile antrenman yaptı. Çeşitli okullardan gelen genç basketbolcuların sorularını da yanıtlayan Kobe Bryant, yaptığı her işte başarılı olmaya çalıştığını anlatarak ''Ben her şeyde en iyi olmaya çalışıyorum. Ne olursa en iyi şekilde yapmak istiyorum. Hiçbir şeyde daha sonra keşke demek istemiyorum. Bunun için her şeyimi ortaya koymaya çalışıyorum. Size tavsiyem eğer her şeyinizi vermeyecekseniz, o işi hiç yapmayın daha iyi. Bu zaman kaybından başka bir şey olmaz'' diye konuştu. Bryant, takım liderliğiyle ilgili bir soruya ise ''Önce arkadaşlarınızı daha sonra kendinizi düşünmelisiniz '' cevabını verdi. Bu arada, açılışta 3 kez üç sayılık basket atışı deneyen ve başarılı olmayan yıldız oyuncu, daha sonra smaç ile topu çembere soktu. Basketbolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği ABD'li oyuncu, daha sonra alkışlar arasında basketbol sahalarından ayrıldı.