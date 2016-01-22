NBA'deki son sezonunu yaşayan Kobe Bryant 20 yıllık kariyerinde 18. kez All Star'a seçildi

Kobe Bryant, internet yoluyla seçilen sezonun en iyi 5'lerinin mücadele ettiği 65. NBA All-Star maçında 20 yıllık kariyerinde 18. kez sahada olacak.

Eurosport'un haberine göre sezon sonunda basketbola veda edecek ve ligde 20'inci sezonunu geçiren Los Angeles Lakers'ın yıldızı Kobe Bryant, 1 milyon 891 bin 614 oyla rakiplerini geride bırakarak en çok oy alan basketbolcu oldu. Byrant All-Star'da 18. kez yer alacak ve görkemli kariyerinde 19 kez bu başarıya ulaşan Los Angeles Lakers'ın efsane isimlerinden Kareem Abdul-Jabbar'ın ardından bu mutluluğu en çok yaşayan ikinci isim olarak bu büyük organizasyona veda edecek.

Bir milyon 604 bin 325 oy alan geçen yılın en değerli oyuncusu (MVP) Golden State Warriorslı Stephen Curry ise Bryant'ın ardından en çok tercih edilen ikinci isim olarak dikkati çekti.

Basketbolseverlerin oylarıyla belirlenen All-Star maçında Doğu ve Batı Karması'nın ilk 5'leri şöyle oluştu:

Doğu Konferansı:

LeBron James (Cleveland Cavaliers), Paul George (Indiana Pacers),Carmelo Anthony (New York Knicks), Dwyane Wade (Miami Heat), Kyle Lowry (Toronto Raptors)

Batı Konferansı:

Kobe Bryant (Los Angeles Lakers), Kevin Durant (Oklahoma City Thunder), Kawhi Leonard (San Antonio Spurs), Stephen Curry (Golden State Warriors), Russell Westbrook (Oklahoma City Thunder)

NBA'de takım çalıştıran 30 antrenörün oylarıyla seçeceği 65. All-Star maçında yer alacak yedek oyuncular ise 29 Ocak'ta duyurulacak.

Bu yıl ilk kez ABD dışında düzenlenecek 65. NBA All-Star organizasyonu, 12-14 Şubat tarihlerinde Kanada'nın Toronto kentindeki Air Canada Centre'da yapılacak.