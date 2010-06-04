Kobe Boston'u yıktı

T24 - Son şampiyon Los Angeles Lakers, NBA final serisinin ilk maçında Boston Celtics'i 102-89 yenerek 1-0 öne geçti.

NBA'de basketbolseverlerin merakla beklediği final serisi başladı. Batı Konferansı şampiyonu Los Angeles Lakers, ilk maçta Doğu şampiyonu Boston Celtics'i evi Staples Center'da ağırladı.

Maçın başından sonuna kadar rakibinden üstün bir oyun sergileyen Los Angeles Lakers, karşılaşmayı da 102-89 kazanarak bir adım öne geçti.

NBA'de en çok şampiyon olan ve final serisinde daha önce 11 kez karşılaşan iki takımın mücadelesi gergin başladı. Maçın henüz 27. saniyesinde Paul Pierce ile Ron Artest arasında yaşanan olayda karşılıklı teknik faul kararı çıktı.

Dev finalin ilk maçı karşılıklı basketlerle başlarken, İspanyol yıldız Pau Gasol'ün pota altından üst üste ürettiği sayılarla oyuna ağırlığını koyan Lakers ilk çeyreğin son 5.5 dakikasına 16-10 önde girdi.

Kalan sürede ev sahibi takım basit top kayıpları yaparken, Paul Pierce ile serbest atış çizgisinden skor üreten Celtics farkı eriterek skora denge getirdi: 18-18. Hücum ribaundlarında etkili olan ev sahibi takım, Farmar'ın da devreye girmesiyle Boston'ın öne geçmesine izin vermedi ve ilk çeyreği 26-21 önde kapattı.



İlk çeyrekte Paul Pierce 9 sayı üretirken, erken faul problemine giren ve 2 faul alan Kobe Bryant da 8 sayı ile oynadı.

İkinci çeyreğe Andrew Bynum'ın smaç basketiyle giren Lakers, kenardan gelen Rasheed Wallace'ın sayılarına engel olamayınca konuk ekip farkı 2 sayıya indirdi. Kobe Bryant'ın yeniden oyuna girmesiyle toparlanan ev sahibi takım, ikinci çeyreğin son 4 dakikasına 39-35 önde girdi.

Artest'in üst üste ürettiği 5 sayı ile farkı bir anda 9 sayıya çıkaran Lakers, hücumdaki etkili oyununu çeyreğin sonuna kadar korudu ve soyunma odasına da 50-41 üstünlükle gitti.

Kobe Bryant 12 sayı ile ilk devrenin en skorer ismi olurken, Pau Gasol 11 sayı - 7 ribaund - 3 blokla mücadele etti. Rajon Rondo ise 10 sayı ile Celtics'te çift hanelere ulaşan tek isim oldu.

İkinci yarıya da Los Angeles Lakers iyi başladı. Kobe Bryant'ın üst üste kaydettiği basketlerle farkı çift hanelere taşıyan ev sahibi takım, üçüncü çeyreğin son 2 dakikasına 13 sayılık avantajla girdi: 75-62. Ribaund almakta çok zorlanan Boston skor üretmekte de sıkıntı yaşarken, ev sahibi takım son çeyreğe 84-64 önde başladı.

Son çeyreğe 10-2'lik seriyle giren Celtics, farkı son 8 dakikaya girilirken 11'e indirdi. Gasol ve Farmar'ın sayılarıyla farkın daha fazla kapanmasına engel olan Lakers, son 5.5 dakikaya 91-78 önde girdi.

Kalan sürede oyunu kontrol eden Los Angeles Lakers, salondan 102-89 galip ayrılarak final serisinde 1-0 öne geçti.

Lakers'ta Kobe Bryant 30 sayı - 7 ribaund - 6 asistle takımını sırtlarken, İspanyol yıldız Pau Gasol de 23 sayı - 14 ribaund - 3 asist - 3 blokla galibiyette büyük pay sahibi oldu.

Konuk ekipte ise Paul Pierce'ın 24 sayı - 9 ribaund - 4 asisti ile Kevin Garnett'in 16 sayı - 4 ribaundu mağlubiyeti engelleyemedi.





