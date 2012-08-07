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Spor

Kobe: Avrupa'nın en iyisi Türkiye Basketbol Ligi

ABD'nin yıldızı Kobe Bryant, Yahoo Sports'a vermiş olduğu röportajında Türkiye Basketbol Ligi için övgü dolu sözler söyledi

07 Ağustos 2012 15:15

ABD Basketbol Takımı’yla Londra Olimpiyatları'nda bulunan Kobe Bryant, Türk Basketbol Ligi hakkında övgü dolu sözler sarfetti. Bryant, ‘’Beko Basketbol Ligi’nin şu anda Avrupa’nın en iyisi" dedi.
 
2012 Londra Olimpiyatları erkekler basketbolda en büyük aday olan ABD'nin yıldızı Kobe Bryant, Yahoo Sports'a vermiş olduğu röportajında Türkiye Basketbol Ligi için övgü dolu sözler söyledi.

Kariyeriyle ilgili açıklamalarda da bulunan Kobe, kalbinin bir köşesinde İtalya'da basketbol oynamak olduğunu da dile getirdi.

Rüya takım ile olimpiyatlarda mücadele eden Los Angeles Lakers'ın yıldız oyuncusu Kobe Bryant, "Beko Basketbol Ligi’nin şu anda Avrupa’nın en iyisi" dedi.

Avrupa’da oynanan basketbol seviyesinin çok yükseldiğini belirten Kobe, “Avrupa’nın şu anda en çekişmeli ligi Türkiye’ye ait. Yıllardır İspanya Ligi bu alanda başı çekse de Türkiye şu anda Avrupa’nın en iyi ligine sahip olabilir” ifadelerini kullandı.

ABD'li yıldızın, geçen sezon NBA'da yaşanan lokavt esnasında İtalya'da basketbol oynaması gündeme gelmişti.

Kalbinin bir köşesinde İtalya olduğunu vurgulayan Kobe, “İtalya’da büyüdüm ama ben oradayken basketbol seviyesi çok yüksekti hatta Avrupa’nın en iyisiydi. Şimdi aynı şeyleri söylemek mümkün değil” şeklinde konuştu.

NBA'deki lokavt sırasında özellikle Çin ve İtalya takımlarından ciddi teklifler aldığını ifade eden Lakerslı yıldız oyuncu, kariyerinin son bölümünü Avrupa’da oynayabileceğini belirtti.

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