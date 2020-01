-Kobe 40'ları sevdi ANKARA (A.A) - 15.01.2012 - Amerikan Ulusal Basketbol Ligi'ne (NBA) dün gece oynanan 11 maçla devam edildi. Staples Center'da oynanan maçta Los Angeles Lakers'ı ağırlayan Los Angeles Clippers, maçtan 102-94 galip ayrıldı ve 9 maçta 6. galibiyetini aldı. Maçta 42 sayı kaydederek maçın en skorer ismi olan Kobe Bryant, bu başarısıyla, üst üste 4 maçta 40 ve üzerinde sayı atmış oldu. Takım arkadaşları Pau Gasol 14 sayı 10 ribaund, Andrew Bynum ise 12 sayı 16 ribaund ile oynadı. Clippers'da Blake Griffin, NBA'in diğer basketbol liglerinden neden farklı olduğunu gösteren bir performans sergilerken, Chris Paul, kaydettiği 33 sayıyla takımının en skorer ismi oldu. Oynadığı oyun ile tüm basketbolseverleri coşturan Griffin, maçı 22 sayı 14 ribaund ile tamamladı. United Center'da oynanan maçta Toronto Raptors'ı ağırlayan Chicago Bulls sahadan 77-64 galip ayrıldı ve bu sezon oynadığı 14 maçta 12. galibiyetini aldı. Bulls'da Derrick Rose, kaydettiği 18 sayıyla hem galibiyette büyük rol oynadı, hem de sahanın en skorer ismi oldu. Rose, 11 de asistle geceyi ''double double'' yaparak tamamladı. Takım arkadaşı Carlos Boozer 17 sayı 13 ribaund, Luol Deng 14 sayıyla oynadı. Evsahibi takımın Türk basketbolcusu Ömer Aşık ise 14 dakika 22 saniyesüre aldığı maçı 1 sayı 2 ribaund ile tamamladı. Raptors'da ise Leandro Barbosa ile Demar DeRozan 15'er sayıyla takımlarının en skorer iki oyuncusu oldu. Raptors, bu sonuçla 13 maçta 9. mağlubiyetini aldı. -Mehmet ile Deron Willams eski takımları Jazz'e kaybetti- New Jersey Nets'te oynayan Mehmet Okur ile Deron Williams, dün akşam eski takımları Utah Jazz'a karşı forma giydi ve maçtan Jazz, 107-94 galip ayrıldı. Deron Williams maçta 16 sayı kaydederken, keandisine ilk 5'te a yer bulan ve 29 dakika 32 saniye süre bulan Mehmet Okur, 9 sayı 7 ribaund ile oynadı. Utah Jazz'ı galibiyete götüren isimler, 20 sayıyla oynayan Al Jefferson, 18 sayıyla oynayan Paul Millsap ve 17 sayı kaydeden Cj Miles oldu. Diğer maçlarda şu sonuçlar alındı: Atlanta Hawks: 93 - Minnesota Timberwolves: 91 Charlotte Bobcats: 112 - Golden State Warriors: 100 Indiana Pacers: 97 - Boston Celtics: 83 Washington Wizards: 90 - Philadelphia 76ers: 103 Memphis Grizzlies: 108 - New Orleans Hornets: 99 Oklahoma City Thunder: 104 - New York Knicks: 92 Houston Rockets: 107 - Portland Trail Blazers: 105 Dallas Mavericks: 99 - Sacramento Kings: 60