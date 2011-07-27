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Spor

KOBAREV: FAVORİ BURSASPOR BURSA (A.A)

27 Temmuz 2011 23:31

-KOBAREV: FAVORİ BURSASPOR BURSA (A.A) - 27.07.2011 - FC Gomel Teknik Direktörü Oleg Kobarev, yarın akşam UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Bursaspor ile yapacakları maça ilişkin olarak, ''Favori biz değiliz Bursaspor'' dedi. Kobarov, maçın oynanacağı Bursa Atatürk Stadı'nda düzenlediği basın toplantısında, bu sezon Belarus liginde önemli başarı yakaladıklarını ancak UEFA Avrupa Ligi'nin çok başka bir organizasyon olduğunu söyledi. Bursaspor'un çok güçlü bir takım olduğunu ifade eden Kobarev, ''Favori biz değiliz Bursaspor. Dolayısıyla biz şimdiden Bursaspor'a 1 numarayı veriyoruz'' diye konuştu. Kobarev, bir gazetecinin, ''Gomel'in Belarus Ligi'nde 18 maçta 10 beraberliği var. Bu çerçevede yarınki maça da beraberlik için mi çıkacaksınız?'' sorusu üzerine, ''Bu çok optimist bir plan. Elbette öyle bir sonuç isteriz. Bizim ligdeki beraberliklerden bahsedersek, çoğu maçı biz kazanmalıydık. Yarın akşamki maçta beraberlik bizim için çok iyi bir sonuç olur'' dedi. Kobarev, ''Bursaspor ile ilgili bilgi aldınız mı? En fazla hangi oyunculardan çekiniyorsunuz?'' sorusunu, ''İnternetten takip ettim. Maçlarını izledim. Bursaspor ile ilgili bir ön izlenimim var. Oyuncu ismi bilemeyebilirim genel anlamda bilgim var'' diye yanıtladı. Bir gazetecinin, ''Belarus takımı Minsk de Gaziantepspor ile karşılaştı. O karşılaşmayı da göz önüne alarak Türk futbolu hakkında genel bir bilgi edindiniz mi?'' sorusunu Kobarev, ''İlk maçta Türk takımı Gaziantepspor'un bazı taktiksel sorunları vardı. Fakat Bursaspor başka. Bursaspor'u seyrettikten sonra bu konudaki düşüncelerim kalktı. Bursaspor tam bir Avrupa takımı'' cevabını verdi. -GOLCÜ FUTBOLCU PLATONOV Takımın golcüsü Dmitri Platonov hocası Kobarev'in aksine yarınki maça daha optimist yaklaştığını belirterek, ''Yarınki maça pozitif güzel bir sonuç için başlayacağız'' dedi. Bursaspor ve Türk futbolu hakkında bilgisinin bulunduğunu, forvet oyuncusu olarak Bursaspor'un defansı hakkında bilgiler topladığını belirten Platonov, ''Bursaspor Avrupa ayarında bir takım ancak elbette sonuçta Manchester United de değil. Bizim de gol atmak için bir şansımız olacaktır'' diye konuştu.

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