Kobani'ye saldıran IŞİD'e karşı sınır ötesi 'sivil harekât'

Türkiye sınırındaki Suriye’nin Kobani ilçesini elinde tutan PKK’ya yakın PYD ile burayı almaya çalışan IŞİD arasındaki çatışmalar şiddetlendi. Türkiye, huduttaki askeri önlemleri artırarak kritik bölgelere tank dahil takviye güçler gönderdi.

Kobani’deki çatışmalar Türkiye tarafından da duyulurken önceki gece 800 kadar kişinin tel örgüleri aşarak PYD’ye destek vermek için sınırı geçtiği iddia edildi. PYD lideri Salih Müslim, ‘Savaşçı değil. Gönüllü gençler’ diyerek sayıyı 100 olarak verdi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) güçleri, Suriye’nin sınıra yakın Telabyad ve Carablus ilçelerini ele geçirmesinin ardından, PKK’nın bu ülkedeki uzantısı olan PYD’nin kontrolündeki Halep’in Kobani ilçesine yöneldi. IŞİD militanlarının Kobani’ye ulaşmak için Türkiye sınırındaki köylerde PYD güçleriyle çatışmaya başlaması üzerine, Suriye sınırındaki Gaziantep ve Şanlıurfa’da önlemler artırıldı. Sınır hattında nöbetçi kulübelerinin sayısı 2’den 3’e yükseltildi ve olası durumlara karşı güçlendirildi. IŞİD kuşatması altındaki Kobani’nin hemen karşısında bulunan Suruç ilçesinin Mürşitpınar köyünde de güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı.

- TANKLAR BEKLİYOR: Köydeki 2’nci Hudut Tabur Komutanlığı’na bağlı 6’ncı Bölük Komutanlığı bahçesinde onlarca tank bekliyor. Karakollarda ve hâkim tepelerde tank, obüs, zırhlı araçların yanı sıra hava savunma radarları da konuşlandırıldı. Karakollarda, kritik noktalarda ve Suriye’yi gören tepelerde askerler termal kameralar ile sınırın karşı tarafını 24 saat boyunca izliyor. Hatay’dan Mardin’e kadar sınır hattında askerin riskli olarak belirlediği bölgelere 2.5 ila 4 metre derinliğinde kazılmış hendekler ile kaçakçılık ve yasadışı geçişler önleniyor.

- Sınırda ilerliyorlar: IŞİD militanları; geçen yıl Irak’ta Rakka’yı ele geçirmesinin ardından Türkiye sınırına yöneldi. Ocak ayında Şanlıurfa’nın Akçakale İlçesi’nin karşısındaki Telabyad ile Gaziantep’in Karkamış ilçesi’nin karşısındaki Carablus ilçelerinin kontrolünü ele geçirdi. Türkiye sınırına yerleşmeyi hedefleyen IŞİD, kontrolü elinde bulundurduğu Carablus ile Telabyad arasında kalan Urfa’nın Suruç ilçesinin karşısındaki Arapça adı Ayn-El Arap olan ve Kobani olarak bilinen ilçeye yöneldi.

- 19 Temmuz tehditi: IŞİD, sosyal medya hesaplarından 19 Temmuz tarihi ile PYD’yi tehdit eden mesajlar yayınladı. IŞİD’in seçtiği 19 Temmuz tarihinin sebebinin ise PYD’nin silahlı kanadı olarak kurulan Halk Savunma Birlikleri’nin (YPG) 19 Temmuz 2012’de Kobani’de hâkimiyetini ele geçirmesinden kaynaklandığı iddia edildi.