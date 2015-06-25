T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Kobani'ye IŞİD baskını

Terör örgütü ocak ayında kaybettiği Kobani'ye dün gece tekrar saldırdı. Haseke'de ilerleyen IŞİD, rejim güçlerine ağır kayıplar verdirdi.

25 Haziran 2015 12:39


Muhaliflerin oluşturduğu Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nden verilen bilgiye göre, IŞİD baskını bir intihar saldırısıyla başladı. Kobani'nin (Ayn El Arap) Türkiye sınır kapısı yakınlarında meydana gelen patlamada en az beş kişi can verdi.

Patlamanın ardından Kobani merkezine sızan IŞİD mensuplarıyla Kürt güçleri arasında çatışma çıktı. Çatışmalarda onlarca kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Kürt güçleri, aylarca süren mücadelenin ardından ocak ayında Kobani'nin denetimini ele geçirmişti. ABD liderliğindeki uluslararası koalisyon havadan düzenlediği saldırılarla Kürt güçlerine destek vermişti.

Haseke'de iki semti ele geçirdi

Öte yandan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, IŞİD'in Suriye'nin kuzeyindeki Haseke kentinde ilerlemeye devam ettiğini duyurdu. IŞİD'in şiddetli çatışmaların ardından iki semti kontrol altına almayı başardığı kaydedildi.

Suriye Ordusu'ndan 30 askerin hayatını kaybettiği çatışmalarda IŞİD'in de 20 kayıp verdiği, çatışmaların halen devam ettiği kaydedildi. IŞİD saldırısından önce Haseke vilayetinin merkezi Haseke'nin yarısı Esad yanlısı güçlerin, diğer yarısı ise Kürt militanların denetimi altında bulunuyordu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

TerörKobaniIŞİDLondraSuriyeHakları GözlemeviIŞİD Arap) TürkiyeKürtHasekeHakları Gözlemevi IŞİD SuriyeOrdusuEsadDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/dpa/NH/BÖ

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24