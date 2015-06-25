Kobani'ye IŞİD baskını



Muhaliflerin oluşturduğu Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nden verilen bilgiye göre, IŞİD baskını bir intihar saldırısıyla başladı. Kobani'nin (Ayn El Arap) Türkiye sınır kapısı yakınlarında meydana gelen patlamada en az beş kişi can verdi.

Patlamanın ardından Kobani merkezine sızan IŞİD mensuplarıyla Kürt güçleri arasında çatışma çıktı. Çatışmalarda onlarca kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Kürt güçleri, aylarca süren mücadelenin ardından ocak ayında Kobani'nin denetimini ele geçirmişti. ABD liderliğindeki uluslararası koalisyon havadan düzenlediği saldırılarla Kürt güçlerine destek vermişti.

Haseke'de iki semti ele geçirdi

Öte yandan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, IŞİD'in Suriye'nin kuzeyindeki Haseke kentinde ilerlemeye devam ettiğini duyurdu. IŞİD'in şiddetli çatışmaların ardından iki semti kontrol altına almayı başardığı kaydedildi.

Suriye Ordusu'ndan 30 askerin hayatını kaybettiği çatışmalarda IŞİD'in de 20 kayıp verdiği, çatışmaların halen devam ettiği kaydedildi. IŞİD saldırısından önce Haseke vilayetinin merkezi Haseke'nin yarısı Esad yanlısı güçlerin, diğer yarısı ise Kürt militanların denetimi altında bulunuyordu.