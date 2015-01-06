'Kobani'nin yüzde 80'i Kürtlerin elinde'



Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Kürt güçlerinin IŞİD'e karşı peş peşe elde ettikleri zaferlerle kentin yüzde 80'ini kontrol altına almayı başardığını açıkladı. Pazar günü meydana gelen şiddetli çatışmalarda 14 cihatçının ölü ele geçirildiği belirtildi. Kobani'de Suriyeli Kürtlerin kurduğu Halk Savunma Komiteleri (YPG), Irak'tan gelen Peşmergeler ile birlikte IŞİD'e karşı savaşıyor.

Washington'dan verilen bilgiye göre, uluslararası koalisyonun hava saldırılarında IŞİD'in kontrolündeki bir boru hattı ve petrol depoları da vuruldu. IŞİD, yasadışı petrol satışından büyük gelir elde ediyor. ABD Ordusu, hava saldırılarında Deyrizor yakınlarındaki 14 hedefin vurulduğunu duyurdu. Kobani yakınlarında da bir dizi mevzinin hedef alındığı açıklandı.

Ankara: 'Eğit-Donat projesi Mart'ta başlıyor'

Öte yandan Türkiye ile ABD arasında Suriyeli savaşçıların Türkiye'de eğitilmesine ilişkin görüşmelerde sona gelindiği açıklandı. Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın bir sözcüsünün açıklamasına göre, Eğit-Donat projesi mutabakat metni bu ay içinde imzalanacak. Mart ayı sonunda başlaması öngörülen proje kapsamında her yıl yaklaşık 5 bin Suriyeli savaşçı eğitim görecek. Türkiye ve ABD, projeyle Başar Esad yönetimi ve IŞİD üzerindeki baskıyı artırmayı amaçlıyor.

Proje üç yıl süreli olacak. ABD, Ankara'nın açıklamalarına ilişkin henüz bir yorumda bulunmadı. Fransız Haber Ajansı'na (AFP) konuşan bir ABD hükümet yetkilisi, "Türk tarafıyla müzakerelerin halen devam ettiğini" bildirmekle yetindi.