Kobani'den Türkiye'ye girenlerin sayısı 130 bini aştı

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Türkiye sınırına yığılan son göç dalgası hakkında bilgi verdi.

Kurtulmuş, sınırdan Türkiye'ye girenlerin sayısının 130 bini aştığını bildirdi. Kurtulmuş şunları söyledi: "Mülteciler, hele cumartesi gününden çok daha düzenli şekilde, iki ana giriş noktasından itibaren tek tek kaydediliyor. Büyük kısmı ailelerinin yanına, bir kısmı bölge içinde daha uzak noktalara naklediliyor. Bunların hepsi kontrol altındadır. Kimse endişelenmesin" dedi.

Kurtulmuş, mevcut sayının daha da artması olarak tanımladığı "en kötü senaryo"ya hazırlıklı olduklarını söyledi.

Göç dalgasına terör örgütünün geçen hafta başlattığı saldırı neden oldu. Kürtlerin kontrolündeki Ayn el-Arap (Kobani) şehrini hedef alan saldırıda kısa süre içinde Kürtlere ait onlarca yerleşim yerinin teröristlerin eline geçmesine neden oldu.

Suriyeli Kürtlerin örgütlendiği Demokratik Birlik Partisi (PYD) geçen yıl "geçici özerk yönetim" ilan etmiş, kuzeydeki Kürt bölgesi sık sık teröristlerin saldırısına uğramıştı.