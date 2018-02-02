Kobani'den Türkiye'ye geçmeye çalışan 5 kişi yakalandı

SURUÇ (Şanlıurfa), (DHA) - SURİYE\'nin terör örgütü PKK/YPG denetimindeki Kobani kentinden yasa dışı yollarla Şanlıurfa\'nın Suruç ilçesine geçmeye çalışan 5 kişi yakalandı.
Kobani kentinden, sınır hattındaki modüler beton duvardan Suruç ilçesine bağlı Yumurtalık Mahallesi\'ne geçmeye çalışan 5 kişiyi fark eden 3\'üncü Hudut Tabur Komutanlığı\'na bağlı askerler, \'Dur\' ihtarında bulundu. Güvenlik güçlerince yakalanan 5 kişi, sağlık kontörlünden geçirilerek, ifadelerinin alınması için İlçe Jandarma Komutanlığı\'na götürüldü.