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Kobani'den Türkiye'ye geçmeye çalışan 5 kişi yakalandı

SURUÇ (Şanlıurfa), (DHA) - SURİYE'nin terör örgütü PKK/YPG denetimindeki Kobani kentinden yasa dışı yollarla Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine geçmeye çalışan 5 kişi yakalandı

02 Şubat 2018 18:20

SURUÇ (Şanlıurfa), (DHA) - SURİYE\'nin terör örgütü PKK/YPG denetimindeki Kobani kentinden yasa dışı yollarla Şanlıurfa\'nın Suruç ilçesine geçmeye çalışan 5 kişi yakalandı.
Kobani kentinden, sınır hattındaki modüler beton duvardan Suruç ilçesine bağlı Yumurtalık Mahallesi\'ne geçmeye çalışan 5 kişiyi fark eden 3\'üncü Hudut Tabur Komutanlığı\'na bağlı askerler, \'Dur\' ihtarında bulundu. Güvenlik güçlerince yakalanan 5 kişi, sağlık kontörlünden geçirilerek, ifadelerinin alınması için İlçe Jandarma Komutanlığı\'na götürüldü.

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