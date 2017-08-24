Kobani’den Suruç’a geçen terörist yakalandı

SURUÇ (Şanlıurfa), (DHA) - SURİYE\'nin Kobani kentinden yasa dışı yollarla Türkiye’ye geçen terör örgütü PKK/PYD mensubu 1 kişi yakalandı.

Suriye\'nin terör örgütü PYD denetimindeki Kobani kenti ile komşu olan Suruç\'a bağlı Yumurtalık Mahallesi’nde bir kişinin Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçeceğinin bilgisine ulaşan güvenlik güçleri sınır hattında önlem aldı. Yumurtalık Mahallesi kırsalından sınırı geçen kişi yakalanıp gözaltına alındı. Yapılan incelemede terör örgütü PKK/PYD mensubu olduğu saptanan ve üzerinde teçhizat bulunmayan terörist, ifadesi alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.