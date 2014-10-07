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Dünya
Deutsche Welle

Kobani'de sokak savaşı

IŞİD teröristleri haftalardır kuşatma altında tuttukları Kobani'ye girdi.

07 Ekim 2014 11:53


Alman Basın Ajansı'na (dpa) konuşan bir Kürt gözlemci, Kobani'de şiddetli sokak çatışmalarının yaşandığını söyledi. Kürt güçlerinin kentin doğusunda IŞİD teröristleriyle çatıştığı, sivil halkın Türkiye'ye nakledildiği bildirildi. Cihatçı militanların çatışmalarda tank ve bomba yüklü araç kullandıkları belirtildi.

Kobani'nin doğusunda dün bir bina ile şehre hakim stratejik bir tepeye IŞİD bayrağı dikilmişti. Kürt kaynaklarına göre cihatçılar şimdiye kadar Kobani çevresinde 300'den fazla köyün kontrolünü ele geçirdi. Yaklaşık 160 bin kişi Türkiye'ye sığındı. Cihatçılarla savaşan Kürt güçlerinin sayısının 5 bini bulduğu belirtildi.

Davutoğlu'ndan Kobani açıklaması

Bu arada Türkiye Başbakanı Ahmet Davutoğlu, Kobani'ye insani açıdan yardım etmeye çalışacaklarını söyledi. Davutoğlu, buna karşılık askeri müdahalenin farklı bir karar olduğunu, Kobani'ye müdahalenin Suriye'nin geneline müdahale anlamına geleceğini söyledi.

Öte yandan BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon, Kobani için acil eylem çağrısında bulundu. BM Genel Sekreteri, Kobani için müdahale imkânı olan güçleri harekete geçmeye çağırdı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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