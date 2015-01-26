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Dünya
Deutsche Welle

'Kobani'de kontrol Kürtlerde'

Suriyeli aktivistlerin verdiği bilgilere göre, Kürt birlikleri Kobani'yi tamamen kontrol altına aldı. Ancak kentteki çatışmaların yer yer sürdüğü belirtiliyor.

26 Ocak 2015 18:09


Merkezi İngiltere'deki Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Kürt birliklerinin Suriye'nin kuzeyindeki Kobani kentini tamamen kontrole altına aldığını, IŞİD militanlarını da geri püskürttüğünü duyurdu.

Kentin doğusundaki IŞİD militanlarının da geri çekildiğini kaydeden Suriyeli aktivistler, Kobani'nin geri alındığına ilişkin resmi açıklamanın salı günü yapılacağını belirtti.

Bir Kürt sözcü de Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada, sadece birkaç noktada küçük çaplı direnişle karşılaştıklarını, ancak bunların da kısa süre içinde geri püskürtüleceğini aktardı.

IŞİD militanları, bir süre önce kentin neredeyse yarısını ele geçirmişti. ABD ve Arap müttefikleri düzenlediği hava operasyonlarıyla Kobani'de savaşan Kürt birliklerine destek vermişti.

Kuzey Irak'tan peşmerge birlikleri de IŞİD'e karşı savaşmak üzeri kente gitmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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