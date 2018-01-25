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Kobani olaylarına müdahale etmeyen emniyet müdürüne FETÖ'den 6 yıl hapis

Hümeyra PARDELİ/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'da, 6 Ekim 2014'te yapılan çağrıların ardından Suriye'nin Kobani bölgesinde çıkan olayları protesto eden PKK yanlısı gruplara yeterli ve etkin müdahale etmediği gerekçesi ile disiplin cezası alan Karayazı eski İlçe

25 Ocak 2018 12:13

Hümeyra PARDELİ/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM\'da, 6 Ekim 2014\'te yapılan çağrıların ardından Suriye\'nin Kobani bölgesinde çıkan olayları protesto eden PKK yanlısı gruplara yeterli ve etkin müdahale etmediği gerekçesi ile disiplin cezası alan Karayazı eski İlçe Emniyet Müdürü Aykut Töngür\'e, FETÖ/PDY üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
Darbe girişimi ardından meslekten ihraç edilen Karayazı Emniyet eski Müdürü Aykut Töngür, 2 Eylül 2016\'da tutuklandı. Örgütün kriptolu haberleşme programı \'ByLock\' kullanıcısı olduğu gerekçesiyle Töngür hakkında Erzurum 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde \'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme\' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu, \'silahlı terör örgütüne üye olma\' suçundan da 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Hazırlanan iddianamede, Aykut Töngür hakkında merkez disiplin kurulunun 3 Mart 2016 tarihinde \'Görevin takdir ve yerine getirilmesinde hoşgörü veya savsaklama eylemini\' işlediğinden \'Kıdem durdurma\' cezası verildiği hatırlatıldı. İddianamede, Aykut Töngür hakkında 7-10 Ekim 2014 tarihleri arasında meydana gelen Kobani protestosu sırasında Karayazı ilçesinde eylemleri sonlandırmak için yerinde müdahale edemediği gerekçesi ile soruşturmaya açıldığı, disiplin soruşturmasında lehte beyanda bulunan tanıklardan N.M.D., A.Y., İ.G., M.A. ve Ö.P.\'nin haklarında \'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan ayrı soruşturmaları bulunduğu belirtildi. Aykut Töngür\'ün terör örgütüne eleman kazandırmak amacı ile hareket ettiği öne sürülen iddianamede, evinde ele geçen FETÖ/PDY\'yi destekleyen yayınlarda kamuoyunu etkilemek için diğer medya organlarını \'Yalan medyası\' olarak nitelendirildiğine yer verildi. İddianamede, şöyle denildi:
\"İdari soruşturma belge örneklerinin incelenmesinde de görüleceği üzere FETÖ/PDY\'nin rol aldığı açıkça anlaşılan kamuoyunda Kobani protestoları olarak bilinen eylemler sırasında görev yaptığı yerde yeterli ve etkin müdahale etmediği gerekçesi ile disiplin cezası alışı, şüphelinin savunması ile birlikte dosya kapsamı değerlendirildiğinde üzerine atılı suçları işlediği anlaşılmakladır.\"
Erzurum\'daki 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen karar duruşmasında Aykut Töngür, \'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme\' suçundan beraat etti. Mahkeme heyeti, Töngür\'e \'silahlı terör örgütüne üye olma\' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti, dosyanın temyiz sürecini de göz önüne alarak Aykut Töngür\'ün hükümle birlikte tahliyesini kararlaştırdı.

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