Kobani eylemlerinde ölen Kaçeroğlu davasında reddi hâkim talebi

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Bornova ilçesinde 4 yıl önce, Kobani eylemleri sırasında silahla vurulup yaralanan, düştüğü yerde dövülen ve kaldırıldığı hastanede kurtarılamayan Ekrem Kaçeroğlu\'nun (38) öldürülmesiyle ilgili davanın görülmesine devam edildi. Kaçeroğlu Ailesi\'nin avukatı, tarafsız bir yargılama yapılmadığını iddia ederek hâkim ve mahkeme üyelerinin reddi talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, talebi reddetti.

Bornova\'nın Doğanlar Mahallesi\'nde, 7 Ekim 2014\'te, Kobani\'ye yönelik DEAŞ saldırıları bahanesiyle izinsiz eylem yapanlara polis müdahale etti. Bu sırada Ekrem Kaçeroğlu, açılan ateş sonucu yaralandı. Kanlar içinde yerde yatan Kaçeroğlu\'nu daha sonra mahalleden bir grup saldırarak dövdü. Ağır yaralanan ve Ege Üniversitesi Hastanesi\'nde tedaviye alınan Ekrem Kaçeroğlu, 10 Ekim\'de yaşamını yitirdi. Olayın ardından araştırma yapan polis, TOMA\'nın üzerindeki kameralardan çekilen görüntülerden Kaceroğlu\'na saldırdıkları ve silah kullandıkları saptanan Reşit A., kardeşi Kubilay A. ile akrabaları olan Suat D. ve Murat K.\'yi gözaltına aldı.

İzmir Nöbetçi 4\'üncü Sulh Ceza Hâkimliği, Ekrem Kaçeroğlu\'nun ne şekilde ve kim tarafından yere düşürüldüğünün bilinmediğini belirtip, ancak yerdeyken yaralıya müdahalede bulunduklarından Kubilay A. ve Murat K. için tutuklama kararı verdi. Silah kullanan Reşit A. ve Suat D. ise Kaceroğlu\'na yönelik eylemde bulunduklarına dair yeterli, güçlü delil elde edilemediğinden tutuksuz yargılanmak üzere serbest bıraktı. Tutuklu Kubilay A. ve Murat K. da daha sonra avukatlarının itirazı üzerine tarafından tahliye edildi. Sanıklar hakkında dava açıldı.

İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde bugün yapılan duruşmada taraf avukatları hazır bulunurken, tutuksuz sanıklar ise katılmadı. Kaçeroğlu Ailesi\'nin avukatı Nezahat Paşa, tarafsız yargılamanın yapılmadığını ileri sürerek, hâkim ve mahkeme üyelerinin reddi konusunda talepte bulundu. Mahkeme heyeti ise mahkemede görevli bir üyenin geçici olarak duruşmaya katıldığını, verilen karar ve mahkeme uygulaması dikkate alındığında mahkeme başkanı ve diğer üyenin tarafsızlığına gölge düşürecek herhangi bir eylem ve davranışının bulunmadığını ifade ederek, talebin davayı uzatmaya yönelik bir istek olduğunu gerekçe göstererek talebi reddetti. Esas hakkındaki talebi sorulan Ekrem Kaçeroğlu\'nun ailesinin avukatı ek süre istedi. Ek süre talebini kabul eden mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.



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