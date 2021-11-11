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Kobani davası | Savcı, avukatlar hakkında suç duyurusunda bulundu

11 Kasım 2021 13:14

Eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın da aralarında olduğu 108 kişi hakkında açılan davanın 6. duruşmasının üçüncü oturumu  Sincan Cezaevi Kampüsünde görülmeye başlandı.

Ankara 22’nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya HDP milletvekilleri katıldı. Davada tutuksuz yargılanan önceki dönem Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici ve tutuklu yargılanan Kürt-Pen üyesi Nezir Çakar duruşma salonunda hazır bulunurken, dava avukatları ile tutuklu yargılanan siyasetçiler mazeret bildirerek duruşmaya katılmadı. 

Mahkeme başkanı dosyaya eklenen evrakları okuduktan sonra dava avukatları ve yargılanan siyasetçilerin mazeret bildirdiğini söyledi. İddia makamı, mazeret taleplerinin ret edilmesini, sağlık nedeniyle dilekçe sunanların mazeretlerinin kabul edilmesini, sanıkların savunmalarını yapmaları için kolaylık sağlanmasını, dosyaya gelmeyen ve duruşma salonunda hazır bulunmayanlar yönünden duruşmaların devam etmesini, avukatlar hakkında duruşmaya katılmadıkları nedeniyle görevlerini kötüye kullandıkları için suç duyurusunda bulunulmasını ve adli kontrol ve tutukluluk durumlarının devam etmesini talep etti. Mahkeme başkanı, ara kararlara hazırlık için duruşmaya 14:00’e kadar ara verdi.  

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