Kobani Davası'nda mahkeme başkanı Bahtiyar Çolak görevden alındı

Kobani Davası mahkeme başkanı Ankara 22’inci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Bahtiyar Çolak görevden alındı.

Eski HDP Eş Genel Başkanları, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeleri ve yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 21’i tutuklu 108 kişi hakkında açılan Kobani Davası için özel olarak görevlendirilen Ankara 22’inci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Bahtiyar Çolak, Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK) kararıyla görevden alındı. HSK tarafından 4 Kasım’da verilen kararla görevden alınan Çolak’ın, henüz bir yere atanmadığı öğrenildi.

Koronavirüs'e yakalanmıştı

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, Kobani Davası’nın 21 Eylül’de görülen 4’üncü duruşmasının 2’nci oturumunda duruşmaya geçici olarak bakan mahkeme üyelerinden Yıldıray Kaya, Çolak’ın koronavirüs testinin pozitif olduğunu söylemişti. Çolak’ın pozitif olmasına rağmen duruşma ertelenmeyerek, 23 Eylül’de Kaya’nın başkanlığında sürdürüldü. Davanın 18 Ekim’de görülmeye başlanan 5’inci duruşmasında, geçici mahkeme başkanı Kaya, Çolak’ın rahatsızlığı nedeniyle 1 veya 2 ay duruşmalara katılamayacağını belirtmişti.

Atama yapıldı

HSK’nin 4 Kasım tarihli kararıyla Ankara 22’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne geçici olarak görevlendirilen üye Yıldıray Kaya, mahkeme başkanı olarak atandı. Aynı kararla yeri boşalan Kaya’nın yerine ise 22’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ne ilişkin yapılan itirazların karar mercii olan Ankara 23’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nden Murat Dönmez atandı.