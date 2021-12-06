Kobani Davası | Mahkeme, siyasetçilerin duruşmaya katılmama yönündeki taleplerini reddetti, duruşma 5 dakika sürdü

Eski HDP Eş Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın da aralarında bulunduğu 108 sanıklı Kobani Davası’nın 7’inci tur duruşmalarının 5’incisi Ankara 22’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Avukat ve siyasetçilerin katılmadığı duruşma 5 dakika sürdü. Mahkeme başkanı, siyasetçilerin duruşmaya katılmama yönündeki taleplerini reddederken duruşma salonun asker ve polislerle doldurulduğu belirtildi.

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre, Ankara 22’nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülen108 sanıklı Kobani Davası’nın duruşmasına, duruşma periyotlarının adil yargılamaya uygun şekilde yeniden düzenlenmesi yönündeki talepleri kabul edilmediği için avukatlar ve yargılanan siyasetçiler katılmadı. Avukat ve yargılanan siyasetçilerin katılmadığı salona çok sayıda polis ve jandarma yerleştirildi.

Avukatın, reddi hakim taleplerinin geri çevrilmesi üzerine Ankara 23’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne yaptıkları itiraza ilişkin karar verilmeden sürdürülen duruşma, 5 dakika sürdü.

Mazeretler okundu

Duruşmayı başlatan mahkeme başkanı, siyasetçiler ve avukatlarının sundukları mazeret dilekçelerini okudu. Mazeretlere dair mütalaa sunan iddia makamı, sağlık yönündeki mazeretlerin kabulüne, siyasetçi ve avukatların diğer mazeretlerinin reddine karar verilmesini talep etti.

Mazeretler kabul edilmedi

Gelen taleplere dair ara karar oluşturan mahkeme başkanı, siyasetçilerin duruşmaya katılmama yönündeki taleplerini reddetti. Avukatların mazeret dilekçelerine dair ise mahkeme, “Mahkememizce yasal ve geçerli kabul edilmediği göz önünde bulundurularak sanıklar müdafilerinin mazeretli sayılma taleplerinin reddine, bir kısım sanıklar ve sanıklar müdafilerinin duruşma periyotlarının değiştirilmesi talebinin önceki celselerde de belirtilen nedenlerle reddi” yönünde karar vererek duruşmaya yarına kadar ara verdi.