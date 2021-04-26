Kobani davası 3 Mayıs'a ertelendi

Eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da aralarında olduğu 108 sanıklı Kobani davası ileri bir tarihe ertelendi.

6-8 Ekim olayları olarak bilinen Kobani davası, Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesince bugün görülmeye başlandı. Sincan Cezaevi Kampüsü’nde görülen duruşma, sanıkların kimlik tespitinin yapılmasının ardından iddianamenin özetinin okunmasıyla devam etti.

Demirtaş'ın, Yüksekdağ'ın ve Tunceli'in reddi hakim taleplerini yazılı olarak vermesi için süre verilmesine karar veren mahkeme heyeti, UYAP üzerinden verilen dilekçeleri reddederek, duruşmayı 3 Mayıs'a erteledi.

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