Kobani çevresine 7 hava saldırısı



ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) 7'si Kobani yakınlarında olmak üzere Suriye içinde IŞİD'e ait 8 mevziye hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.

Açıklamada Kobani'nin güney batısına düzenlenen 4 hava saldırısında IŞİD birimlerinin ve bir makineli tüfek ateş mevzisinin yok edildiği belirtildi. Kobani'nin kuzey doğusuna düzenlenen 3 saldırıda da bir IŞİD milis grubunun, bir kamp yerinin ve çeşitli binaların vurulduğu açıklandı.

Diğer saldırınınsa Rakka kentinin kuzey batısındaki bir IŞİD karargahını hedef aldığı belirtildi.