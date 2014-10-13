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Dünya
Deutsche Welle

Kobani çevresine 7 hava saldırısı

ABD ve Suudi Arabistan savaş uçakları pazar ve pazartesi günü IŞİD hedeflerine 8 hava saldırısı düzenledi.

13 Ekim 2014 20:58


ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) 7'si Kobani yakınlarında olmak üzere Suriye içinde IŞİD'e ait 8 mevziye hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.

Açıklamada Kobani'nin güney batısına düzenlenen 4 hava saldırısında IŞİD birimlerinin ve bir makineli tüfek ateş mevzisinin yok edildiği belirtildi. Kobani'nin kuzey doğusuna düzenlenen 3 saldırıda da bir IŞİD milis grubunun, bir kamp yerinin ve çeşitli binaların vurulduğu açıklandı.

Diğer saldırınınsa Rakka kentinin kuzey batısındaki bir IŞİD karargahını hedef aldığı belirtildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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ABDSuudi ArabistanIŞİDMerkez Kuvvetler KomutanlığıKobaniSuriyeRakkaWelle Türkçe Reuters EC/BS

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