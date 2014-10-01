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Dünya
Deutsche Welle

'Kobani çevresinde 300 köy IŞİD'in elinde'

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Kobani çevresinde 300 köyün IŞİD'in kontrolünde olduğunu bildirdi.

01 Ekim 2014 13:17


Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin verdiği bilgilere göre, radikal İslamcı terör örgütü IŞİD Suriye'nin kuzeyinde Türkiye sınırı yakınındaki Kobani kentinin çevresinde 300 köyü kontrolü altına aldı. Son duruma göre, IŞİD Kobani'yi doğudan, güneyden ve batıdan çevrelemiş durumda. IŞİD'in kentin iki kilometre kadar yakınına geldiği kaydediliyor. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, YPG güçleri ile IŞİD arasında yalnızca boş bir büyük arazi kaldığını ve birbirlerini görebildiklerini açıkladı. Türkiye de sınırdaki askeri varlığını artırmış durumda. TSK'ya ait 35 tank ve zırhlı araç sınırın yakınına konuşlandırılırken, Irak-Suriye tezkeresi de bugün TBMM'nin gündeminde.

İngiliz uçakları ilk kez katıldı

Öte yandan ABD ile Arap müttefiklerinden oluşan uluslararası koalisyonun, IŞİD mevzilerine yönelik havadan bombardımanı sürüyor. Kobani'nin batısı ve doğusundaki iki köyün salı gecesi hedef alındığı bildirildi. İngiliz uçakları ise ilk kez Irak'taki bombardımana katıldı. İngiltere Savunma Bakanlığı'nın verilerine göre, tornadolar Kürt birliklerini desteklemek üzere bölgede bulunuyor. Irak haber Ajansı El Mada'nın haberinde, Kürt birliklerin Irak'ın kuzeyinde pek çok noktada IŞİD militanlarını geri püskürtmeyi başardığı bildirildi. Birliklerin, özellikle Batı tarafından gönderilen ağır silahları kullandığı ifade edildi. Erbil'den yayın yapan Rudaw'ın verdiği bilgilere göre ise Amerikan jetleri de Irak'taki bazı noktaları bombaladı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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