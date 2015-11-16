T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kobanê’ye geri dönüşler yeniden başladı

“2 gün içerisinde 4-5 bin kişinin geçmesi bekleniyor”

16 Kasım 2015 10:57

Suriye sınırındaki Şanlıurfa'nın Suruç İlçesi'nden Kobanê'ye geçmek isteyenler Mürşitpınar Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşturuyor. Suruç Kaymakamı Abdullah Çiftçi, sınır komşusu oldukları Kobanê'ye yardımların da sürdüğünü söyledi.

DHA'nın IŞİD ile PYD güçleri arasındaki çatışmalardan kaçarak Türkiye’ye sığınan 200 bin Suriyeli, ülkesine dönmeye devam ediyor. Sınır kapısında oluşturulan güvenlik noktasından geçirilen Suriyeliler, AFAD mobil Koordinasyon Merkezi'nde kimlik kontrolleri yapıldıktan sonra Kobanê’ye geçiyor.

Suruç Kaymakamı Abdullah Çiftçi, IŞİD'in çekilmesinin ardından Türkiye'ye sığınanların ülkelerine dönmek istediğini ve kendilerinin de her konuda yardımcı olduklarını belirterek şöyle dedi: "Başta Suruç olmak üzere bütün iller Suriyelilere kucak açarak onları misafir etti. Zorlu bir sürecin ardından Kobanê’ye geri dönüşler devam ediyor. Haftada 2 gün Mürşitpınar Sınır Kapısı açık, burada 2 gün içerisinde ise 4-5 bin civarında insan karşıya geçiyor. Suruç Kobanê için hayat damarı olmaya devam ediyor. Gönüllü dönüşler gibi Kobanê'ye yardımlarımız da gitmeye devam ediyor."

ETİKETLER

kobanegeri dönüşurfasuruç

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24