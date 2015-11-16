Kobanê’ye geri dönüşler yeniden başladı

Suriye sınırındaki Şanlıurfa'nın Suruç İlçesi'nden Kobanê'ye geçmek isteyenler Mürşitpınar Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşturuyor. Suruç Kaymakamı Abdullah Çiftçi, sınır komşusu oldukları Kobanê'ye yardımların da sürdüğünü söyledi.

DHA'nın IŞİD ile PYD güçleri arasındaki çatışmalardan kaçarak Türkiye’ye sığınan 200 bin Suriyeli, ülkesine dönmeye devam ediyor. Sınır kapısında oluşturulan güvenlik noktasından geçirilen Suriyeliler, AFAD mobil Koordinasyon Merkezi'nde kimlik kontrolleri yapıldıktan sonra Kobanê’ye geçiyor.

Suruç Kaymakamı Abdullah Çiftçi, IŞİD'in çekilmesinin ardından Türkiye'ye sığınanların ülkelerine dönmek istediğini ve kendilerinin de her konuda yardımcı olduklarını belirterek şöyle dedi: "Başta Suruç olmak üzere bütün iller Suriyelilere kucak açarak onları misafir etti. Zorlu bir sürecin ardından Kobanê’ye geri dönüşler devam ediyor. Haftada 2 gün Mürşitpınar Sınır Kapısı açık, burada 2 gün içerisinde ise 4-5 bin civarında insan karşıya geçiyor. Suruç Kobanê için hayat damarı olmaya devam ediyor. Gönüllü dönüşler gibi Kobanê'ye yardımlarımız da gitmeye devam ediyor."