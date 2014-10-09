Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin Kobanê eylemine polis saldırısı

Kobanê’ye destek amacıyla Boğaziçi Üniversitesi'nden Etiler'e yürüyen öğrencilere polis sert bir şekilde müdahale etti. Sekiz öğrenci darp edilerek gözaltına alındı.

Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, Kobanê’de yaşanan saldırılara yönelik gösterilerde 25 kişinin öldürülmesini protesto etmek için bugün Boğaziçi’nden Etiler’e doğru yürüyüşe geçti. Etiler Çarşı Durağı’nda polisler öğrencilere plastik mermi, gaz ve, cop kullanarak müdahale etti.



Öğrenilen bilgilere göre 7 öğrenci darp edilerek gözaltına alınırken, öğrenciler şu açıklamada bulundular:

"Bu durum devletin Kobanê konusunda ne kadar tahammülsüz olduğunu ve en demokratik eyleme bile şiddetle cevap verdiğini gözler önüne sermektedir.

Bizler Boğaziçi’nden Öğrenciler olarak Kobanê’de yaşanan saldırılarıı, IŞİD’e destek verilmesini ve bu durumu protesto eden insanlara uygulanan devlet şiddetini kınıyoruz. Arkadaşlarımızın derhal serbest bırakılmasını istiyoruz!

Her yer Kobanê, her yer direniş! "