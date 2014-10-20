Kobanê'ye destek eyleminde yaralanan Ekrem Kaçeroğlu hayatını kaybetti

İzmir Bornova’da 7 Ekim'de düzenlenen Kobanê’ye destek eylemlerinde yaşanan çatışmalarda başına isabet eden kurşunla ağır yaralanan Ekrem Kaçeroğlu yaşamını yitirdi.

Ege Üniversitesi yoğun bakım ünitesinde günlerdir yaşam mücadelesi veren Kaceroğlu’nun birkaç gün önce beyin ölümü gerçekleşmişti. Kaçaroğlu'nun yaşamını yitirmesiyle Kobanê eylemlerinde ölenlerin sayısı 35'e yükseldi.

IŞİD'ciler saldırmıştı

Kobanê’nin IŞİD tarafından yoğun saldırıya uğramasının ardından başlayan protesto gösterilerinde Bornova'da gözüne isabet eden kurşun ile ağır yaralanan 40 yaşındaki Ekrem Kaceroğlu, günlerdir yoğun bakımda kaldığı Ege Üniversitesi’nde 12 gündür yaşam mücadelesi veriyordu. Beynine isabet eden kurşun çıkarılamadığı için birkaç gün önce beyin ölümü gerçekleşen Kaceroğlu, Bornova Çamkule mezarlığına defnedildi. Cumartesi gecesi yaşamını yitiren Kaceroğlu evli ve üç çocuk babasıydı.

Baba Kaceroğlu: Polis vurdu

Birgün'de yer alan habere göre, Kaceroğlu ile eylemde yer alan ve polis tarafından darp edildiğini söyleyen baba Bedrettin ve kardeşi Salih Kaceroğlu, Ekrem Kaceroğlu’nun sivil polislerin havaya açtığı yedi sekiz el ateş sırasında yaralandığını iddia ederek, failin polis olduğunu söyledi. Kaceroğlu ailesi savcılığa suç duyurunda bulunarak sorumluların tespit edilmesini ve suçluların cezasını çekmesini talep etti.