T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kobanê'ye destek eyleminde yaralanan Ekrem Kaçeroğlu hayatını kaybetti

Kaçaroğlu'nun yaşamını yitirmesiyle Kobanê eylemlerinde ölenlerin sayısı 35'e yükseldi

20 Ekim 2014 13:49

İzmir Bornova’da 7 Ekim'de düzenlenen Kobanê’ye destek eylemlerinde yaşanan çatışmalarda başına isabet eden kurşunla ağır yaralanan Ekrem Kaçeroğlu yaşamını yitirdi.

Ege Üniversitesi yoğun bakım ünitesinde günlerdir yaşam mücadelesi veren Kaceroğlu’nun birkaç gün önce beyin ölümü gerçekleşmişti. Kaçaroğlu'nun yaşamını yitirmesiyle Kobanê eylemlerinde ölenlerin sayısı 35'e yükseldi.

 

IŞİD'ciler saldırmıştı

 

Kobanê’nin IŞİD tarafından yoğun saldırıya uğramasının ardından başlayan protesto gösterilerinde Bornova'da gözüne isabet eden kurşun ile ağır yaralanan 40 yaşındaki Ekrem Kaceroğlu, günlerdir yoğun bakımda kaldığı Ege Üniversitesi’nde 12 gündür yaşam mücadelesi veriyordu. Beynine isabet eden kurşun çıkarılamadığı için birkaç gün önce beyin ölümü gerçekleşen Kaceroğlu, Bornova Çamkule mezarlığına defnedildi. Cumartesi gecesi yaşamını yitiren Kaceroğlu evli ve üç çocuk babasıydı.

 

Baba Kaceroğlu: Polis vurdu

 

Birgün'de yer alan habere göre, Kaceroğlu ile eylemde yer alan ve polis tarafından darp edildiğini söyleyen baba Bedrettin ve kardeşi Salih Kaceroğlu, Ekrem Kaceroğlu’nun sivil polislerin havaya açtığı yedi sekiz el ateş sırasında yaralandığını iddia ederek, failin polis olduğunu söyledi. Kaceroğlu ailesi savcılığa suç duyurunda bulunarak sorumluların tespit edilmesini ve suçluların cezasını çekmesini talep etti.

 

ETİKETLER

ekrem kaçeroğluhayatını kaybettikobaneprotestoyaralanmapolis

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Kanal İstanbul Çalıştayı'nda İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesaj: Hiç kimse ama hiç...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24