T24 LogoT24 Logo
Dünya

'Kobanê'ye ağır silahlarla donatılmış 200 peşmerge gönderilecek'

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden Kobanê'ye peşmerge gönderimine ilişkin açıklama geldi

22 Ekim 2014 18:54

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden Suriye'nin kuzeyindeki Kobanê'ye ilk aşamada ağır silahlarla donatılmış 200 Peşmergenin gönderileceği bildirildi.

 

Ankara’dan ilk tepki: Bekliyorduk

 

Hürriyet'ten Uğur Ergan'ın haberine göre Türkiye, Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Meclisi’nin Peşmerge’nin Kobani’ye gidişini onaylamasını “Beklediğimiz gelişme olarak” yorumladı.

Dışişleri kaynakları, “Bu karardan, PYD ile Peşmerge arasındaki görüşmelerde anlaşma sağlandığını anlayabiliriz. Geçişler konusu ise ayrı operasyonel bir mesele” dediler.

ETİKETLER

ırakkürdistanyönetimkobanisuriye200 peşmergeağır silahlar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Kanal İstanbul Çalıştayı'nda İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesaj: Hiç kimse ama hiç...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24