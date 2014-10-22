'Kobanê'ye ağır silahlarla donatılmış 200 peşmerge gönderilecek'

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden Suriye'nin kuzeyindeki Kobanê'ye ilk aşamada ağır silahlarla donatılmış 200 Peşmergenin gönderileceği bildirildi.
Ankara’dan ilk tepki: Bekliyorduk
Hürriyet'ten Uğur Ergan'ın haberine göre Türkiye, Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Meclisi’nin Peşmerge’nin Kobani’ye gidişini onaylamasını “Beklediğimiz gelişme olarak” yorumladı.
Dışişleri kaynakları, “Bu karardan, PYD ile Peşmerge arasındaki görüşmelerde anlaşma sağlandığını anlayabiliriz. Geçişler konusu ise ayrı operasyonel bir mesele” dediler.