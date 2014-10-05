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Kobanê'den Türkiye'ye uçaksavar mermisi düştü!

PYD kontrolündeki Kürt kenti Kobanê'de çatışmalar 20. Güne girerken, şimdiye kadar yaşanan çatışmaların en büyüğü bugün yaşanıyor

05 Ekim 2014 15:34

Hikmet Durgun

Suriye’nin Rojava bölgesine bağlı Kobanê kentinde YPG ile Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) arasında şiddetli çatışmalar sürerken, 20 gündür başlayan çatışmaların en büyüğü bugün yaşanıyor.

Çatışmalar daha çok doğu ve batı cephesinde yaşanırken Kobanê kent merkezine yakın olan ve hassas bölge olan Mıştenur köyü çevresinde çok şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Mıştenur tepesinin doğu bölümü IŞİD’in eline geçerken diğer bölümü ise YPG’nin elinde.

Sabah saatlerinde Kobanê’nin güneyindeki hakim bir tepede bir tank, üzerinde doçka bulunan bir kamyonet ile çok sayıda silahlı militan görüldü. Şiddetli patlamalar sınırın Türkiye tarafında tedirginliğe yol açtı.

Sınır köyü olan Etmanek köyünde köylü halkı yaşanan çatışmalardan dolayı çok mecbur olmadıkça evden çıkamıyor.

IŞİD kent merkezine toplarla ve füzelerle saldırırken YPG de IŞİD üyelerine yönelik saldılar düzenlemekte. Atılan top atışlarından dolayı kent merkezinde dumanlar yükselirken, sık sık kurşun sesleri geliyor.

Suruç’un Etmanek köyüne saat 09:45 sularında ise gazetecilerin ve askerlerin olduğu alana yakın bir yere Suriye’den gelen uçaksavar mermisi düştü. Kısa süreli bir panik yaşanırken, füzenin patlamaması olası faciayı önledi.

Sınıra yakın yerde AFAD tarafından Suriyeli mülteciler için kurulan Çadır Kent’te kalan Suriyelilerin kentlerinin bombalamasını gözyaşları içerisinde dürbünlerle izliyorlar.

Öte yandan yaşanan çatışmalardan dolayı Mürşitpınar Sınır Kapısı çevresine çok sayıda asker sevk edildi.

Asker güvenlik gerekçesiyle de vatandaşların sınır kapısına yaklaşmasına izin vermiyor.

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