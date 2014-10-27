Kobanê'den koalisyona çağrı: Hava saldırılarını arttırın

Kobanê'yi savunan Suriyeli Kürt savaşçılar, IŞİD'e yönelik daha çok hava saldırısı düzenlenmesi için çağrıda bulundu. YPG güçlerinin komutanları IŞİD'e silah desteği taşıyan konvoyların vurulmasını istiyor.

PYD Eşbaşbakanı Asya Abdullah, Kobani'yi kuşatan IŞİD militanlarına örgütün kontrolü altındaki diğer bölgelerden tank, havan topu ve mermi dahil askeri destek sevkedildiğini söyledi.

Kobani'nin ele geçirilmesi için konvoylar halinde silah yardımı gönderen yerler arasında IŞİD'in kalesi konumundaki Rakka kentinin de adı geçiyor.

Pazar günü Kobani'de çatışmalar yoğun olarak devam etti. IŞİD saldırılarının kentteki Mürşitpınar Sınır Kapısı'nı ele geçirmeyi hedeflediği bildiriliyor.

Fransız Haber Ajansı (AFP), IŞİD'in Türkiye üzerinden geçecek olan Peşmerge güçleri gelmeden sınır bölgesini ele geçirmeye çalıştığını aktarıyor.

Peşmerge yardımı bekleniyor

BBC Türkçe'ye konuşan Kobani Kantonu Savunma Bakanı İsmet Şeyh Hesen de IŞİD'in sınıra saldırmasının nedeninin Kobani'ye yönelik Peşmerge takviyesini engellemek olduğunu söyledi.

Hesen, saldırıların püskürtüldüğünü belirtti.

Pazar gün içerisinde BBC Türkçe'ye konuşan Kobani Kantonu Dışişleri Bakanı İbrahim Kurdo da Kobani'nin Doğu ve Batı cephesindeki çatışmaların yoğun olarak sürdüğünü, ABD öncüğündeki hava saldırılarının da devam ettiğini bildirdi.

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Peşmerge Bakanlığı sözcüsü Helgurt Hikmet, Peşmerge güçlerinin Türkiye üzerinden Kobani'ye 'beş gün veya bir hafta sonra geçeceğini' söylüyor.

Hikmet, kaç kişilik bir Peşmerge gücünün Kobani'ye gideceğine dair soruya, "Ne kadar Peşmerge gideceği konusunda bir şey diyemem ama küçük bir sayı gidecek" yanıtını verdi.

Peşmerge güçlerinin Kobani'deki olası kalma süresiyle ilgiliyse Hikmet, 'Kobani'nin IŞİD'den temizlenene kadar orada kalacaklarını' söyledi.

SOHR: Kobani'deki çatışmalarda 800'den fazla kişi öldü

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları için Gözlemevi (SOHR), IŞİD'in Eylül ayında Kobani'yi ele geçirmek üzere harekete geçmesi üzerine ortaya çıkan yoğun çatışma ortamında 800'den fazla kişinin öldüğünü açıkladı.

SOHR, 16 Eylül'den bu yana 481 cihatçının ve 313 Kürt'ün öldüğünü belirtti.

Ölen IŞİD'li sayısının hava saldırılarında ölen IŞİD militanlarını kapsamadığı vurgulanıyor.