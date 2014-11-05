Kobanê'den gelenlerin tedavi gördüğü merkezi polis bastı

Kobanê'de yaralanıp, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile Bağlar Belediyesi'nin hizmete açtığı Kardelen Ana Çocuk Sağlık Merkezi'nde tedavi gören 15 kişinin polisler tarafından fotoğrafları çekilip parmak izi alındı.

DHA'nın haberine göre, Bağlar Belediye Başkanı DBP'li Birsen Kaya Akat, polislerin saat 01.00'de geldikleri Kardelen Ana Çocuk Sağlık Merkezi'ne kapıyı kırıp girdiklerini söyledi.



Burada çalışanların yere yatırıldığını, ardından merkezde tedavi gören 15 Kobanêli yaralanın fotoğrafının çekilip parmak izlerinin alındığını söyleyen Başkan Akat, şunları söyledi: "Savaşların yaşandığı hiçbir ülkede asla hastaneler basılmamıştır. Ama, maalesef burada bu yaşanmaktadır. Emniyetin bu tutumunu kınıyoruz. İki defadır sağlık merkezimiz baskına uğruyor. Geçen defa yapılan baskında 46 hastamızı götürüp getirdiler. Yatanların hasta psikolojisi yetmiyormuş gibi bu hastaları yine tartaklayıp rahatsız etmek ne kadar doğru? Bu hangi ahlaka hangi insanlığa hangi vicdana sığar? Suç duyurusunda bulunacağız."

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü yetkilileri de Suriye'den gelen bazı YPG'lilerin tedavi edildiği istihbaratı üzerine olayın gerçekleştiğini söyledi. Sağlık Merkezi'nde tedavi görenlerin fotoğraflarının çekilip parmak izinin alınmasının da emniyette PKK 'lılarla ilgili bilgilerle karşılaştırma yapılması amacına yönelik olduğu belirtildi.