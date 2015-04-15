Kobanê'de yaralanan Erkin Selanik'e tedavi yok

Kobanê'de gözünden yaralanıp Türkiye'ye getirilen ve tedavisi tamamlanmadan 'silahlı terör örgütüne üyelik' suçlamasıyla tutuklanan Erkin Selanik, sevk edildiği Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesin mahkûm koğuşu olmadığı gerekçesiyle cezaevine geri gönderildi.

Pamukkale Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde öğrenim gören 24 yaşındaki Erkin Selanik, Ocak ayında Türkiye ’den Kobanê’ye geçti. 14 Şubat’ta gözünden yaralanan Selanik, tedavi için götürüldüğü Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesi’nde iki kez ameliyat oldu. Ancak başından darbe aldığı için görme kaybı yaşayan Selanik’in tekrar görmesi için plastik cerrahi uzmanları tarafından ameliyat olması lazımdı. Tam teşekküllü bir hastanede tedavi görmesi için sevk işlemleri başlatılan Selanik, 16 Mart’ta gözaltına alındı. 17 Mart’ta Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı’nda ifadesi alınan Selanik, tutuklanma istemiyle Şanlıurfa 2. Sulh Ceza Hâkimliği’ne çıkarıldı. Hakkında tutuklama kararı verilen Selanik, aynı gün Şanlıurfa E Tipi Cezaevi’ne konuldu.

Hastaneye sevk edildi ama…

İdris Emen'in Radikal'de yayımlanan haberine göre, cezaevinde görme problemi yaşayan Selanik tedavi olmak için cezaevi yönetimi tarafından Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne sevk edildi. Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde mahkûm koğuşu olmadığı için Selanik tedavi edilmeden Şanlıurfa E Tipi Cezaevine geri yollandı. Adana Balcalı Tıp Fakültesi’nde tedavi olması için Selanik adına yeni bir sevk hazırlandı. Ancak tedavi için hastaneye götürülmeyi bekleyen Selanik, 3 Mart’ta hastane yerine Osmaniye T Tipi Cezaevi’ne nakledildi.

Duruşma 26 Haziran'da

Cezaevindeyken tedavi olamayan Selanik’in avukatları Selanik’in tahliye edilmesini istedi. Ancak tahliye talebi reddedildi. Silahlı terör örgütüne üye olmak suçuyla yargılanacak olan Selanik’in ilk duruşması 26 Haziran 2015 tarihinde Şanlıurfa 2. Ağır Ceza Mahkemesi ’nde görülecek. Selanik’in tedavi olması için tahliye edilmesini isteyen Selanik’in kardeşi Eren Selanik, ‘’kardeşimin sağ gözünde küçülme var. Göz çevresindeki kırıklar oynadığı için görme kaybı büyüyor. Eğer tedavi olmazsa gözünü kaybedecek. IŞİD’e karşı savaşılması için peşmergeye geçiş yolu verildi. Türkiye YPG ile ortak operasyon yaptı. Bunların hiç biri suç sayılmıyor. Ancak Kobanê’den gelen yaralı bir kişi tutuklanıyor. Burada bir mantık hatası var. Kardeşimin tahliye edilmesini istiyoruz” dedi.