Kobanê'de 'serseri mayın' patladı, 2 kişi hayatını kaybetti

Kobanê’de, geri çekilmek zorunda kalan IŞİD militanları tarafından önceden döşendiği tahmin edilen bir bombanın patlaması sonucu bir kadınla 10 yaşında bir çocuk hayatını kaybetti.

Rûdaw’da yer alan habere göre, Yaze Ebdo (40) isimli kadının kentin güneyinde ot topladığı sırada önceden döşenmiş bir bombaya bastı. Patlamada Yaze Ebdo ve o esnada yanında bulunan 10 yaşındaki yeğeninin hayatını kaybettiği bildirildi.

IŞİD’in Kobanê’den çıkarılmasından sonra evlerine dönen kent sakinleri, örgütün geri çekilirken yollara ve evlere çok sayıda bomba ve mayın döşediğini söylüyor. IŞİD’in ardında bıraktığı bu bombalar şimdiye kadar 10 kişinin ölümüne, çok sayıda kişinin de yaralanmasına neden oldu.

IŞİD, başta YPG güçleri olmak üzere, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin hava operasyonları ve Peşmerge Güçleri’nin de desteğiyle 26 Ocak’ta Kobanê kent merkezinden tamamen çıkarılmıştı.