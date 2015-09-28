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Dünya

Kobanê'de mayın patladı: 8 çocuk yaralı

Yaralı çocuklar, tedavi için Türkiye'ye getirildi

Fotoğraf: Arşiv

28 Eylül 2015 01:29

Şanlıurfa'nın Suruç İlçesi'nin karşısında bulunan PYD denetimindeki Suriye 'nin Kobanê kentinde mayın patlaması sonucu yaralanan 8 çocuk tedavi için Türkiye 'ye getirildi.

DHA'nın haberine göre olay, akşam saatlerinde Suriye'nin Kobanê kentinde meydana geldi. Kobanê'nin güneyindeki Boban Köyü'nde toprağa daha önce IŞİD militanları tarafından döşenen mayını bulan çocuklar oynamaya başladı. İddiaya göre, bir süre sonra çocukların oynadığı mayın infilak etti. Patlama sırasında yaralanan yaşları 6 ile 12 arasında değişen 8 çocuk, yardım çığlıklarını duyan yakınları tarafından araçlarla Mürşitpınar Sınır Kapısı'na getirildi ve buradan ambulansla Suruç Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada ilk müdahalesi yapılan yaralılardan 5'i Şanlıurfa'ya sevk edildi. Tedavisi süren çocuklardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

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