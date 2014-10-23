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'IŞİD Kobanê'de kimyasal saldırı düzenledi' iddiası

Suriye'de Esad rejimi tarafından kullanıldığı düşünülen kimyasal silahların ortaya çıkardığı korkunç görüntülerin benzerleri bu kez de Kobanê'den geldi

23 Ekim 2014 17:08

Ortadoğu'da büyük bir tehdit haline gelen Irak Şam İslam Devleti IŞİD'in, "Türkiye sınırındaki Kobanê'de kimyasal silah kullandığı" öne sürüldü.

BBC muhabiri Güney Yıldız'a konuşan bir Kürt yetkili, "kimyasal silah kullanılarak gerçekleştirildiğinden şüphelenilen bir saldırı sonucunda Kobanêlilerin solunum zorluğu, görme kaybı, deride kabarma gibi sorunlar yaşadığını" söyledi.

Yıldız, kişisel Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "BBC'nin güvenlik uzmanına göre, (yayımlanan) fotoğraflar klorin gazına işaret ediyor. Klorin kullanımı basit ve öldürücü etkisinden çok korku yayan bir gaz" ifadelerini kullandı.

BBC muhabiri ayrıca, bölgedeki çatışmalar yüzünden yaralıların Suruç'a geçirilemediğini belirtti.

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