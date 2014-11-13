Kobanê'de 'IŞİD'in ikmal hattı kesildi' iddiası

Suriye'nin Türkiye sınırındaki Kobanê’de Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) ve Kürt güçleri arasındaki çatışmalar şiddetini artırarak devam ederken, YPG ve peşmergenin IŞİD'in ikmal hatlarından birisini kestiği belirtildi.

Londra merkezli sivil toplum kuruluşu Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, "Kobanê'deki YPG (Halk Savunma Birlikleri) Miştanur tepesi arkasındaki Halanj Ayn El Arab yolunu kesti" dedi.

ANF haber ajansı, Kobanê'deki Kürt güçlerinin aynı stratejiyi IŞİD'in diğer ikmal yolları için de kullanılacağını söylediği bilgisini geçti.

Kürt güçlerinin ilerleyişi sırasında en az 16 IŞİD militanının da öldürüldüğü ifade edildi.

Yaklaşık iki aydır devam eden IŞİD'in Kobanê kuşatmasında ABD'nin hava saldırıları ve Irak'taki peşmergenin destek için şehre gelmesiyle IŞİD'in ilerleyişi terse çevrilmeye başlanmıştı.

IŞİD Til Şeir'de saldırıyor

ABD önderliğindeki koalisyon güçleri dün de Kobani çevresindeki IŞİD mevzilerine yönelik üç hava saldırısı düzenledi.

IŞİD'in Kobani'nin batısındaki Til Şeir tepesini almak için ağır silahlarla saldırılarını sürdürdüğü ifade ediliyor.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi hava saldırılarının Kobani'de şu ana kadar865 kişiyi öldürdüğünü belirtiyor. Bunlardan 746'sının IŞİD militanı olduğu da Gözlemevi'nin paylaştığı bilgiler arasında.