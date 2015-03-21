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Dünya

Kobanê'de evini bekleyen kedi Gewre

Kedi Gewre, Kobanê'de YPG ve IŞİD arasında süren şiddetli çatışmalar boyunca evini bekledi

21 Mart 2015 23:41

Kobanêli Meerof Ekary, IŞİD militanları geçen Eylül'de Suriye'nin kuzeyindeki Kobani'ye saldırdığında, evini ve 3 buçuk yaşındaki hamile kedisini geride bırakarak Türkiye'ye kaçmak zorunda kalmıştı.

Ekary, ailesi ve komşularıyla birlikte Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine yerleşti.

Ancak aklı geride bıraktığı kedisinde ve evinde kaldı.

Kürtçe "iri, kocaman" anlamına gelen Gewre adını verdiği kediyi, yaklaşık 4 yıl önce, henüz birkaç günlükken Kobanê sokaklarında bulmuştu.

Aylin Yazan'ın BBC Türkçe'de yayımlanan haberine göre, eve götürüp besleyerek onun hayata tutunmasını sağladı. Gewre kısa zamanda Meerof'un çocuklarının en yakın arkadaşı ve ailenin bir üyesi oldu.

Ancak IŞİD kente yönelik saldırı başlattığında, Gewre yolculuk yapamayacak durumdaydı, çünkü doğurmasına çok az bir süre kalmıştı.

Meerof Ekary, Kobane'yi terkettikten birkaç gün sonra kentteki duruma bakmak üzere geri döndü ve Gewre'nin 3 yavru doğurmuş olduğunu gördü.

Ancak bu kez de yavrular çok küçük olduğu için onları alamadan Türkiye'ye geri döndü.

Ardından kentte YPG (Halk Savunma Güçleri) ve Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) arasındaki çatışmalar arttı.

Kentten gelen çatışma ve kayıp haberlerini takip eden Meerof da, geride bıraktığı kedisini bir daha göremeyeceğini düşünüyordu.

 

'Evi bekliyordu'

 

Yoğun çatışma ve koalisyon güçlerinin hava saldırılarının ardından IŞİD Şubat ayında Kobanê'den çekilmek zorunda kaldı.

Kentten geriye kalansa koca bir enkazdı.

Kentin kurtulmasının ardından Kobanêliler de yavaş yavaş geri dönmeye başladı. Onlardan biri de Meerof Ekary'ydi.

Ve geri döndüğünde hiç beklemediği bir sürprizle karşılaştı.

Gewre, kent merkezinin güneybatısında bulunan ve kısmen yıkılmış olan evin duvarının üzerinde durmuş, Ekary'ye bakıyordu.

Ekary yavruları bulamadı ancak kedisi Gewre'yi bulduğu için çok mutlu olduğunu söylüyor.

Gewre hala Kobanê'de, 6 ay boyunca beklediği evde kalıyor. Kediye Ekary'nin Kobanê'ye geri dönen erkek kardeşi bakıyor.

Ekary ve ailesi ise bir kısmı yıkılan evlerini yeniden inşa edince geri dönecek.

Gewre'nin hikayesi ise Ekary'nin komşusu olan gazeteci Jack Shahine'nin fotoğrafları Twitter'da paylaşmasıyla ortaya çıktı.

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