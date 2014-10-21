Kobanê'de çatışmalar şiddetlendi

Amerikan Savunma Bakanlığı dün, "Kuzey Irak'taki Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nden gönderilen silah, askeri mühimmat ve tıbbi malzemelerin hava yoluyla Kobanê'ye ulaştırıldığını" duyurduktan sonra Kobanê'de IŞİD'in intihar saldırısı düzenlediği ve ardından çatışmaların şiddetlendiği öğrenildi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, IŞİD militanları Türkiye saatiyle 18.00 civarında saldırıya geçti.

Militanların önce doğu cephesinden araçla intihar saldırıları düzenlediği, fakat Kürt kuvvetleri tarafından araçların imha edildiği öğrenildi.

Büyük patlamalar kamuyounda "cephane patlaması" olarak yorumlanmıştı. Kobanê'deki Azadiya Welat gazetesi editörü ve Dicle Haber Ajansı muhabiri Abruhhamna Gök, BBC Türkçe'ye bu konuda konuştu ve patlamalarım imha edilen intihar saldırısı düzenleyen araçlardan kaynaklandığını belirtti.

Bugün doğuda iki intihar saldırısı girişiminin gerçekleştiğini ancak YPG güçleri tarafından durdurulduğunu kaydeden Gök, son gelişmeleri şöyle aktardı:

"Patlamalardan bir saat kadar önce IŞİD 13-14 havan topu atmıştı. İntihar araçlarının imha edilmesinin ardından hem güneyde hem de doğuda çatışmalar yoğunlaştı."

'Koalisyon uçakları güney cephesini bombaladı'

Yoğun geçen üç saatin ardından çatışmaların yavaşladığını söyleyen gazeteci, bu sırada koalisyon hava güçlerinin (Türkiye saatiyle 23.50 civarında) güney cephesinde birkaç bombardıman gerçekleştirdiğini öne sürdü.

Ardından çatışmaların yeniden şiddetlendiği öğrenildi.

'YPG'nin morali yüksek'

ABD'nin havadan yaptığı silah yardımının nasıl karşılandığını sorduğumuz gazeteci Gök, şöyle konuştu:

"Son dört günde IŞİD çok kayıp verdi. Bu nedenle YPG'lilerin morali zaten yüksekti. Silahlar gelince iyice yükseldi. Şimdi "IŞİD'e büyük darbe vuracağız, daha erken dışarı çıkaracağız" diyorlar."

Silahların envanterine dair kendisiyle bir bilgi paylaşılmadığını belirten gazeteci, "Ancak işe yarayacağını söylüyorlar. Ben aralarında ağır silahların da olduğunu tahmin ediyorum" dedi.

Suriye'nin Türkiye sınırındaki Kobanê kenti, bir aydan fazla süredir IŞİD (Irak Şam İslam Devleti) militanlarının kuşatması altında tutuluyor. Militanlar kentteki YPG (Halk Savunma Güçleri) ile çatışıyor. Ancak ABD liderliğindeki koalisyon güçleri, IŞİD mevzilerine bombardıman düzenleyerek YPG'ye destek veriyor.